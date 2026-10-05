Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV
Ngày 5/10/2026, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc. Sau phiên khai mạc, Trung ương và các đại biểu làm việc và thảo luận tại tổ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-lam-viec-thu-nhat-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-xiv-475745.html