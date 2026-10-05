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Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Ngày 5/10/2026, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc. Sau phiên khai mạc, Trung ương và các đại biểu làm việc và thảo luận tại tổ.

Báo Công Thương
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo Baotintuc.vn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-lam-viec-thu-nhat-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-xiv-475745.html