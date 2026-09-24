Thời tiết Hà Nội dịp Tết Trung thu

Cuối giờ chiều 24-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin nhận định tình hình thời tiết đêm nay (24-9) và ngày mai (25-9). Đáng chú ý, tối mai 25-9 là Tết Trung thu.

Theo đó, tại khu vực Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 31-34 độ C.

Khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế dự kiến có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 28-31 độ C.

Đối với khu vực Cao nguyên Trung Bộ, dự kiến có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ dự kiến có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 28-31 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, cơ quan khí tượng thủy văn nhân định, từ đêm 24-9 đến ngày 25-9 dự kiến đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-34 độ C.