Thời tiết Bắc Ninh đêm mùng 2, ngày 3/10: Nhiệt độ cao nhất 33 độ

Ảnh minh họa.

Thời tiết cụ thể như sau:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (phường Chũ, các xã: Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận): Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất: 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33 độ. Độ ẩm trung bình: 78%.

KHU VỰC PHÍA TÂY (các xã, phường: Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận): Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất: 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33 độ. Độ ẩm trung bình: 80%.

KHU VỰC PHƯỜNG BẮC GIANG, KINH BẮC VÀ PHÍA TÂY NAM (các phường: Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài; các xã: Phật Tích, Trung Kênh và các vùng lân cận): Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất: 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33 độ. Độ ẩm trung bình: 73%.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.