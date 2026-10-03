Thời tiết Bắc Ninh đêm mùng 2, ngày 3/10: Nhiệt độ cao nhất 33 độ
Xu thế: Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc, sau bị nén dịch dần xuống khu vực Bắc Bộ và đầy dần lên bởi áp cao lục địa tăng cường yếu từ phía Bắc.
Thời tiết cụ thể như sau:
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (phường Chũ, các xã: Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận): Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất: 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33 độ. Độ ẩm trung bình: 78%.
KHU VỰC PHÍA TÂY (các xã, phường: Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận): Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất: 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33 độ. Độ ẩm trung bình: 80%.
KHU VỰC PHƯỜNG BẮC GIANG, KINH BẮC VÀ PHÍA TÂY NAM (các phường: Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài; các xã: Phật Tích, Trung Kênh và các vùng lân cận): Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất: 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33 độ. Độ ẩm trung bình: 73%.
Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thoi-tiet-bac-ninh-dem-mung-2-ngay-3-10-nhiet-do-cao-nhat-33-do-postid455591.bbg