TPHCM: Bệnh viện kết nối trạm y tế, chăm sóc người có công và người yếu thế

Chiều 2/10, Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn tổ chức hội nghị triển khai chương trình kết nối với 4 trạm y tế xã Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn và Đông Thạnh.

Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ nằm ở việc bệnh viện hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở, mà còn có sự tham gia của chính quyền địa phương. Lãnh đạo UBND 4 xã cùng lãnh đạo bệnh viện và các trạm y tế bàn cách phối hợp để việc chăm sóc sức khỏe người dân được liên tục hơn.

Đặc biệt, từ chương trình kết nối này, Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn triển khai đề án quản lý và chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, gia đình chính sách và nhóm yếu thế trên địa bàn 4 xã.

Kết nối để chăm sóc người dân liên tục hơn

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào - Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn, cho biết bệnh viện và y tế cơ sở tại khu vực Hóc Môn cũ vốn có quá trình phối hợp lâu năm. Mối liên kết này tiếp tục được duy trì khi địa bàn được tổ chức thành 4 xã.

Theo PGS. Hào, chương trình kết nối được triển khai theo các nhiệm vụ trọng tâm gồm hỗ trợ, tăng cường nhân lực; đào tạo, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật; hội chẩn, tư vấn chuyên môn và chuyển tuyến; phối hợp chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng; đồng thời hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào - Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn chia sẻ câu chuyện kết nối và đồng hành cùng 4 trạm y tế trong thực hiện nhiệm vụ chăm lo sức khỏe người dân. Ảnh: Mimosa

Tinh thần được bệnh viện đặt ra là hỗ trợ nhưng không làm thay trạm y tế. Việc kết nối phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng trạm và được thực hiện thường xuyên, liên tục, theo cả hai chiều.

Theo BS.CKII Nguyễn Thị Trúc Chi – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn, khảo sát ban đầu của bệnh viện cho thấy 4 trạm y tế đang phục vụ hơn 500.000 người dân. Năng lực giữa các trạm có sự khác nhau, mỗi nơi có những thế mạnh và khoảng trống cần được hỗ trợ riêng.

Trạm y tế xã Hóc Môn có nền tảng tương đối tốt về nhân lực, xét nghiệm, siêu âm, điện tim, nha khoa, y học gia đình và khám bảo hiểm y tế. Trong khi đó, Bà Điểm và Đông Thạnh còn thiếu nhân lực bác sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm và một số điều kiện phục vụ khám chữa bệnh. Xuân Thới Sơn đã bổ sung thêm nhân lực nhưng vẫn thiếu một số chuyên khoa, cận lâm sàng và trang thiết bị.

Đáng chú ý, qua khảo sát, 3 trong 4 trạm chưa có phòng xét nghiệm đầy đủ; việc cấp cứu, vận chuyển người bệnh và hội chẩn từ xa cũng còn hạn chế. Một số chuyên khoa như mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt... chưa đáp ứng được nhu cầu tại các trạm.

Từ thực tế này, bệnh viện dự kiến xây dựng kế hoạch riêng cho từng trạm, thay vì áp dụng một cách hỗ trợ giống nhau. Những trạm cần ưu tiên cao sẽ được xem xét hỗ trợ nhân lực, cấp cứu, xét nghiệm, danh mục kỹ thuật và công nghệ thông tin; các trạm có nền tảng tốt hơn sẽ được hỗ trợ theo chuyên đề.

Từ kết nối chuyên môn đến chăm sóc tại nhà

Theo kế hoạch, việc kết nối không dừng ở chuyện bệnh viện cử bác sĩ xuống trạm y tế. Hai bên sẽ thiết lập các kênh giao ban, khám chuyên khoa, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa, hỗ trợ cấp cứu và chuyển tuyến hai chiều.

Một điểm đáng chú ý là sau khi người bệnh được điều trị tại bệnh viện, thông tin về quá trình điều trị, thuốc đang sử dụng và nhu cầu theo dõi sẽ được chuyển lại cho trạm y tế để tiếp tục quản lý. Ngược lại, khi trạm gặp trường hợp nặng cần hội chẩn hoặc chuyển tuyến, bệnh viện sẽ tiếp nhận theo kênh phối hợp đã thiết lập. Bệnh viện dự kiến duy trì đường dây nóng 24/7 và giao ban định kỳ với các trạm.

Lãnh đạo chính quyền và trạm y tế 4 xã cùng tham dự hội nghị. Ảnh: Mimosa

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào cho rằng, việc kết nối này còn có ý nghĩa trong bối cảnh y tế cơ sở ngày càng phải đảm nhiệm vai trò chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân. Đặc biệt, những người hạn chế khả năng đi lại, người mắc bệnh mạn tính hoặc cần được theo dõi lâu dài sẽ cần sự phối hợp giữa bệnh viện và trạm y tế gần dân.

Theo lộ trình được bệnh viện đưa ra, trong tháng 10 sẽ chuẩn hóa dữ liệu, khảo sát danh mục kỹ thuật và điều kiện hành nghề của từng trạm; cuối tháng sẽ bắt đầu phân công bác sĩ xuống khám, tổ chức các lớp tập huấn và kết nối chuyển tuyến. Đầu tháng 11 dự kiến có báo cáo đầu tiên về kết quả triển khai.

Nhưng phía sau những kế hoạch chuyên môn ấy, bệnh viện còn đặt một mục tiêu mang nhiều ý nghĩa cộng đồng: Chăm sóc sức khỏe có hệ thống hơn cho những người có công, gia đình chính sách và nhóm yếu thế.

Một đề án nghĩa tình cho 4 xã

ThS. Hoàng Thị Ngọc - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, cho biết bệnh viện trước đây đã có những hoạt động hỗ trợ người có công, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, bệnh viện muốn xây dựng một chương trình có tính chủ động, định kỳ và phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền, trạm y tế tại địa phương.

Mục tiêu của đề án là lập danh sách các đối tượng cần chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe và tổ chức khám, tư vấn, sàng lọc bệnh định kỳ tại bệnh viện, trạm y tế, điểm cộng đồng hoặc tại nhà khi cần thiết.

Với những trường hợp mắc bệnh mạn tính, có nguy cơ sức khỏe hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, bệnh viện cùng các đơn vị liên quan sẽ hỗ trợ phát hiện nguy cơ, hướng dẫn chăm sóc, theo dõi và chuyển tuyến khi cần.

Đề án cũng đặt ra việc theo dõi sau khám. Kết quả sức khỏe của người dân sẽ được cập nhật giữa bệnh viện và trạm y tế, qua đó giúp việc chăm sóc không kết thúc sau một lần khám.

Dự kiến mỗi tháng, mỗi trạm y tế sẽ phối hợp với bệnh viện tổ chức một hoạt động tại cộng đồng. Bệnh viện cũng mở rộng hoạt động chăm sóc sức khỏe, truyền thông và hỗ trợ xã hội đối với những người gặp khó khăn.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Đặng trong thời gian Mẹ điều trị tại Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn. Ảnh: BVCC

Để thực hiện, bệnh viện giữ vai trò chủ trì về chuyên môn; UBND các xã phối hợp rà soát, lập danh sách, thông báo và vận động người dân, bố trí địa điểm, hậu cần khi tổ chức các hoạt động cộng đồng. Trạm y tế là đầu mối y tế cơ sở, theo dõi sức khỏe người dân sau khám và cung cấp những thông tin cần thiết về bệnh mạn tính, khả năng đi lại cũng như nhu cầu chăm sóc.

Đây cũng là lý do sự có mặt của lãnh đạo chính quyền 4 xã tại hội nghị mang một ý nghĩa khác với một cuộc giao ban chuyên môn thông thường. Khi bệnh viện, trạm y tế và chính quyền cùng ngồi lại, việc chăm sóc sức khỏe những người cần được quan tâm có thể được nhìn từ nhiều phía hơn: Không chỉ khám và điều trị, mà còn là khả năng tiếp cận dịch vụ, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu hỗ trợ sau khám.

Tại hội nghị, đại diện địa phương cũng bày tỏ sự đồng tình với cách làm này, trong đó nhấn mạnh việc chăm sóc thường xuyên đối với gia đình chính sách, người có công và những người còn gặp khó khăn trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào nhấn mạnh hai nội dung được triển khai thực chất có mối liên hệ chặt chẽ với nhau: Kết nối giữa bệnh viện và trạm y tế; đồng thời triển khai đề án chăm sóc sức khỏe cho những nhóm đối tượng đặc biệt tại 4 xã.

Với khu vực Hóc Môn cũ có truyền thống gắn bó với lịch sử cách mạng, việc chăm sóc sức khỏe người có công và gia đình chính sách càng có thêm ý nghĩa. Đặc biệt, sự chăm sóc ấy còn được mở rộng đến những người yếu thế, những người khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Câu chuyện kết nối Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn và 4 trạm y tế, vì thế không chỉ là một mô hình chuyên môn, đó còn là cách đưa sự chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với từng người dân, nhất là những người cần một bàn tay đồng hành lâu dài hơn.