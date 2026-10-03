Cục Đường bộ liên tục cảnh báo, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 2 trạm dừng nghỉ cao tốc

Hai trạm dừng nghỉ vẫn chậm nhiều hạng mục

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai trạm dừng nghỉ Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Cam Lâm - Vĩnh Hảo do Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát làm nhà đầu tư.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu cơ quan quản lý cảnh báo về tiến độ của hai dự án. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua đã có nhiều văn bản đôn đốc, cảnh báo gửi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về tình trạng chậm triển khai.

Gần đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành các văn bản số 4014 ngày 30/6/2026, 4949 ngày 31/7/2026, 5687 ngày 27/8/2026 và 5819 ngày 4/9/2026 để đôn đốc, cảnh báo về tiến độ thực hiện.

Trong các ngày 24-25/9/2026, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục chủ trì kiểm tra hiện trường và làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về tình hình triển khai hai trạm dừng nghỉ.

Theo đánh giá mới nhất của Cục Đường bộ Việt Nam, tiến độ thực hiện cả hai trạm dừng nghỉ hiện vẫn rất chậm.

Tại trạm dừng nghỉ Hoài Nhơn - Quy Nhơn, nhà đầu tư mới hoàn thành đường ra vào, các công trình dịch vụ công thiết yếu và đưa vào khai thác tạm từ ngày 15/8/2026.

Trong khi đó, tại trạm Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đường ra vào và các công trình dịch vụ công thiết yếu chưa hoàn thành. Công tác san nền trạm bên trái cũng chưa hoàn tất, với khối lượng đào đá cứng còn khoảng 17.000m³.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, nguyên nhân chính được xác định là chủ quan của nhà đầu tư khi chỉ đạo tư vấn điều chỉnh tổng mặt bằng và thiết kế các hạng mục của trạm dừng nghỉ. Việc điều chỉnh kéo dài từ tháng 8/2026, dẫn tới đến nay nhiều hạng mục còn lại chưa được triển khai thi công.

Các hạng mục này gồm công trình hạ tầng kỹ thuật, trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc xe điện, nhà dịch vụ và các công trình phụ trợ khác.

Như vậy, sau nhiều lần được cơ quan quản lý cảnh báo, tình trạng chậm tiến độ tại hai dự án không chỉ nằm ở một số hạng mục riêng lẻ mà còn liên quan đến việc triển khai các hạng mục chính để hình thành đầy đủ một trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc.

Trước tình trạng trên, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương phê duyệt mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế; lập tiến độ thi công tổng thể và chi tiết, đồng thời có cam kết bảo đảm tiến độ.

Các tài liệu này phải được gửi Ban Quản lý dự án 85 và Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 2/10/2026 để theo dõi, rà soát và đôn đốc.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đặt ra các mốc tiến độ cụ thể.

Chậm nhất ngày 5/10/2026, khởi công, triển khai các hạng mục còn lại của trạm Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Chậm nhất ngày 20/10/2026, hoàn thành đường ra vào, các công trình dịch vụ công thiết yếu để đưa trạm Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào khai thác tạm; đồng thời khởi công các hạng mục còn lại.

Chậm nhất ngày 30/12/2026, hoàn thành và bảo đảm cung cấp đầy đủ các dịch vụ phục vụ người dân và phương tiện trên cao tốc, gồm trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc xe điện, sân bãi đỗ xe, khu vực nghỉ ngơi, nhà vệ sinh...

Các mốc thời gian được đặt ra cụ thể cho từng phần việc, cho thấy yêu cầu của cơ quan quản lý đã chuyển từ đôn đốc chung sang kiểm soát tiến độ theo từng đầu việc và thời hạn.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã có các văn bản chấp thuận gia hạn thời gian đầu tư xây dựng và yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện, trình Phụ lục hợp đồng trước ngày 17/9/2026. Tuy nhiên, đến thời điểm ban hành văn bản ngày 29/9, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vẫn chưa trình.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu hoàn thiện và trình Phụ lục hợp đồng trước ngày 7/10/2026.

Tăng kiểm tra, yêu cầu báo cáo định kỳ

Cùng với đó, nhà đầu tư được yêu cầu khẩn trương làm việc với địa phương để hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc phải báo cáo Cục Đường bộ để xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ.

Để tăng khả năng kiểm soát tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị; bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp. Đồng thời, nhà đầu tư phải lắp đặt camera để các bên theo dõi, đôn đốc tiến độ thi công, cũng như công tác bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Riêng với khối lượng đào đá cứng tại trạm Cam Lâm - Vĩnh Hảo, nhà đầu tư phải nghiên cứu, bổ sung phương án, biện pháp thi công để chậm nhất ngày 30/11/2026 hoàn thành đào đá, san nền khu vực trạm bên trái.

Không chỉ yêu cầu nhà đầu tư khắc phục, Cục Đường bộ Việt Nam còn phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị quản lý.

Ban Quản lý dự án 85 được yêu cầu kiểm tra tiến độ thi công, quản lý, giám sát nhà đầu tư thực hiện đúng nghĩa vụ theo pháp luật và hợp đồng; đồng thời rà soát, có ý kiến đối với tiến độ tổng thể do nhà đầu tư lập và gửi Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 7/10/2026.

Các Khu Quản lý đường bộ III, IV được giao thường xuyên kiểm tra hiện trường, nắm bắt tình hình và đôn đốc tiến độ thực tế. Đặc biệt, các đơn vị quản lý khu vực phải định kỳ 2 tuần báo cáo, đánh giá tiến độ thực hiện của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.

Phòng Quản lý chất lượng của Cục Đường bộ Việt Nam được giao tăng cường theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ nhà đầu tư; kịp thời cảnh báo chậm tiến độ hoặc tham mưu xử lý vi phạm nếu có theo quy định của hợp đồng.

Đồng thời, hàng tuần, Phòng Quản lý chất lượng phải chủ trì họp giao ban với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ.

Về tiến độ 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến nay có 21/21 trạm đã nhận bàn giao toàn bộ mặt bằng. Có 18/21 trạm đã hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu và đưa vào khai thác, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho lưu thông trên tuyến.

Trong đó, 2 trạm đã hoàn thành toàn bộ, 16 trạm hoàn thành dịch vụ thiết yếu; 2 trạm đang thi công, dự kiến hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu để đưa vào khai thác trong tháng 9/2026 và 1 trạm đang khảo sát, thiết kế, tiến hành thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai để triển khai thi công.

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư, Ban QLDA và phối hợp làm việc với các địa phương đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất tại trạm còn lại, đáp ứng tiến độ dự án.

Đồng thời đôn đốc Nhà đầu tư tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tăng

ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu các trạm còn lại trong tháng 9/2026; hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng; triển khai thi công trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km144 trong tháng 10/2026.