Điện Biên: Đẩy nhanh các dự án trọng điểm và tạo động lực mới cho tăng trưởng

Ngày 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 18.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV

Kiện toàn tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Đức Toàn công bố các quyết định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Đảng bộ HĐND tỉnh được thành lập gồm 2 tổ chức đảng với 42 đảng viên; Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh gồm 15 tổ chức đảng với 187 đảng viên; Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí. Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc thí điểm thành lập hai tổ chức Đảng là một trong những nội dung được triển khai trong quá trình tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tập trung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV

Hội nghị đã xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong những tháng cuối năm 2026.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giải ngân vốn đầu tư và nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2026; đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm.

Hội nghị cũng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 của Tỉnh ủy; xem xét điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng đánh giá, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó hoàn thành việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố; sắp xếp hệ thống giáo dục với sự đồng thuận cao; tiếp tục triển khai các chủ trương, quy định mới của Trung ương và của tỉnh về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết 25 dự án tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm, qua đó góp phần khơi thông nguồn lực, hạn chế lãng phí.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành hiệu quả, các xã, phường chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ và kiến tạo phát triển.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên

Đẩy nhanh dự án, tạo động lực tăng trưởng

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đồng thời khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tỉnh cần khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế nhằm bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền.

Về phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đổi mới cách làm, tạo động lực tăng trưởng, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, nhất là những công trình hạ tầng trọng điểm; tăng cường thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách, FDI và các nhà đầu tư có tiềm lực nhằm mở rộng quy mô nền kinh tế.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục và có giải pháp cụ thể đối với tình trạng thiếu giáo viên, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức tốt các nhiệm vụ diễn tập; đồng thời đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.