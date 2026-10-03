Thứ trưởng Trần Trung Tính đề xuất 4 giải pháp phát triển kinh tế biển

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Trung Tính đã đề xuất 4 hướng hợp tác quốc tế để nâng năng lực khoa học, công nghệ biển của Việt Nam. Đó là: phát triển các tổ chức nghiên cứu biển; làm chủ công nghệ tiên tiến; kết nối dữ liệu đại dương và thu hút chuyên gia quốc tế.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Trung Tính, biển và đại dương là không gian liên thông toàn cầu, nơi không quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết những thách thức ngày càng phức tạp về tài nguyên, môi trường, khí hậu và phát triển bền vững. Vì vậy, hợp tác quốc tế cần trở thành trụ cột của khoa học công nghệ biển.

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Hướng đầu tiên được Thứ trưởng Bộ KH&CN đề xuất là nâng năng lực các tổ chức nghiên cứu biển của Việt Nam, hướng tới trình độ dẫn đầu ASEAN. Bộ KH&CN sẽ xây dựng hành lang pháp lý, thúc đẩy liên kết giữa các viện nghiên cứu, đại học trong nước với những trung tâm nghiên cứu đại dương hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ công nghệ biển tiên tiến. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm phương tiện ngầm tự hành, viễn thám đại dương, cáp biển tốc độ cao, trung tâm dữ liệu dưới biển, năng lượng tái tạo ngoài khơi và công nghệ sinh học biển. Việt Nam dự kiến ưu tiên hợp tác với những quốc gia có thế mạnh về công nghệ biển như Nhật Bản, Đức, Italy, Mỹ, Australia, Nga.

Hướng thứ ba là xây dựng và kết nối hạ tầng dữ liệu đại dương với khu vực và thế giới. Bộ KH&CN sẽ tham gia các chương trình dữ liệu, quan trắc đại dương trong khuôn khổ Thập kỷ Khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác đa phương như Ủy ban Hải dương học Liên chính phủ. Cuối cùng, Bộ KH&CN xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút chuyên gia, nhà khoa học quốc tế hàng đầu tham gia trực tiếp các chương trình khoa học công nghệ biển trọng điểm của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, ngoại giao khoa học biển sẽ là cầu nối để Việt Nam tiếp cận tri thức, công nghệ tiên tiến, tham gia sâu hơn vào mạng lưới nghiên cứu toàn cầu và đóng góp sáng kiến giải quyết các vấn đề chung về biển, đại dương.

"Khoa học giúp chúng ta hiểu biển. Công nghệ giúp chúng ta làm chủ biển. Đổi mới sáng tạo giúp chúng ta làm giàu từ biển. Chuyển đổi số giúp chúng ta quản trị biển hiệu quả hơn", ông Tính nói, cho rằng tự chủ công nghệ cũng góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển.

Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 gồm phiên định hướng cấp cao về chương trình hành động 2026-2030 và ba phiên chuyên đề song song. Nội dung tập trung vào huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng và logistics biển; khoa học, công nghệ, dữ liệu và quản trị biển; hợp tác quốc tế của địa phương gắn với bảo vệ môi trường, sinh kế và giá trị cộng đồng ven biển.