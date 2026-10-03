Cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về kinh tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Theo đó, Nghị quyết số 37/2026/QH16 đã kịp thời thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, ban hành chính sách đặc thù nhằm khuyến khích, bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức và chủ thể năng động, sáng tạo, "dám nghĩ, dám làm" vì lợi ích chung; xử lý nghiêm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế.

Các chính sách này tạo hành lang pháp lý tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Để việc triển khai thi hành Nghị quyết số 37/2026/QH16 đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 37/2026/QH16 với mục đích xác định đầy đủ, toàn diện các công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành nghị quyết, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Đồng thời, phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai Nghị quyết số 37/2026/QH16 theo quan điểm "6 rõ” gồm rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các cơ chế, chính sách đặc thù, nguyên tắc, yêu cầu của nghị quyết đi ngay vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn...

Nghị quyết số 37/2026/QH16 trở thành chiếc “áo giáp” bảo vệ những người tiên phong trong kỷ nguyên số.

Nội dung của kế hoạch gồm:

Tổ chức quán triệt, truyền thông, phổ biến nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nghị quyết.

Xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nghị quyết.

Rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với nghị quyết trong trường hợp cần thiết.

Cập nhật nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nghị quyết vào Bộ pháp điển đề mục hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, kinh tế và khoa học, công nghệ.

Hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về các nội dung của nghị quyết.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành Nghị quyết; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về nghị quyết; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành nghị quyết.

Rà soát, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị quyết.

Xây dựng cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng chính sách đặc thù của nghị quyết để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trục lợi, bao che vi phạm (quy định tại khoản 6 Điều 3 và khoản 4 Điều 13 của nghị quyết).

Giám sát việc thực hiện cam kết khắc phục hậu quả thiệt hại; tổ chức thực hiện chính sách đối với tổ chức, cá nhân được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù của nghị quyết.

Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng, ban hành thông tư liên tịch của các cơ quan liên ngành tư pháp Trung ương hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự của nghị quyết để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhưng vì lợi ích chung để thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của nghị quyết.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của nghị quyết để xử lý kỷ luật đối với người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhưng vì lợi ích chung...