Thăng Long Invest Group vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 2/10/2026 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (Ảnh: Phan Chính).

Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của tập thể doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển.

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba diễn ra trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Sau 25 năm, việc đón nhận phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận đối với những đóng góp của tập thể cán bộ, người lao động và các thế hệ lãnh đạo đã đồng hành cùng Tập đoàn.

Dấu mốc này cũng tạo thêm động lực để Thăng Long Invest Group tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế.