Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 03/10/2026: Trạm Tà Lài vượt báo động 1, nguy cơ ngập lụt

Mực nước trên sông Đồng Nai đang ghi nhận xu hướng lên nhanh và vượt mức báo động 1. Các khu vực dân cư trũng thấp ven sông thuộc thành phố Đồng Nai cần chủ động phòng ngừa nguy cơ ngập lụt cục bộ trong vòng 24 giờ tới.

Hiện trạng mực nước trên sông Đồng Nai

Hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang dao động ở trên mức báo động 1. Số liệu quan trắc cụ thể như sau:

Thời điểm quan trắc: Lúc 07h00 ngày 03/10/2026.

Mực nước thực tế: Tại trạm Tà Lài đạt 112,25m.

Mức chênh lệch: Đang ở trên mức báo động 1 là 0,25m.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tới, diễn biến thủy văn trên lưu vực tiếp tục có những dao động đáng chú ý với các thông số dự báo:

Dao động mực nước: Sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài tiếp tục duy trì và dao động trong biên độ từ báo động 1 đến báo động 2.

Khu vực có nguy cơ cao: Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu vực ven sông suối thuộc địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai cùng các vùng lân cận.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động dự kiến

Cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra mức đánh giá rủi ro đối với đợt lũ này:

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Tác động giao thông và sản xuất: Lũ trên sông có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy và việc nuôi trồng thủy sản của người dân.

Ảnh hưởng dân sinh: Nước dâng gây ngập úng diện tích sản xuất nông nghiệp, làm gián đoạn sinh hoạt thường nhật và các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Người dân sinh sống ven lưu vực sông Đồng Nai, đặc biệt tại các xã nằm trong vùng cảnh báo, cần chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và hoa màu. Tuyệt đối không chủ quan khi di chuyển qua các bến đò ngang, khu vực nước chảy xiết hoặc vùng bãi bồi trũng thấp đang bị ngập sâu.

Bản tin phát lúc: 09h00 ngày 03/10/2026.