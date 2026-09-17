Thôi chức nhưng không thôi cống hiến

Cô Trần Thị Hằng chuẩn bị giáo án cho giờ lên lớp.

Sau khi tìm hiểu chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục và đội ngũ cán bộ quản lý, cô Trần Thị Hằng viết đơn xin thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thổ Sơn, trở lại làm giáo viên. Trong đơn, cô Hằng khẳng định đây là nguyện vọng hoàn toàn tự nguyện, xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận với chủ trương sắp xếp của Đảng, Nhà nước. Cô mong muốn góp phần cùng địa phương sắp xếp các cơ sở giáo dục ổn định, hiệu quả, bảo đảm hoạt động dạy học và quyền lợi của học sinh, giáo viên.

Cô Hằng mong muốn sau khi thôi giữ chức hiệu trưởng được xem xét bố trí nhiệm vụ giáo viên phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm theo quy định để tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Gắn bó với ngành giáo dục từ năm 1999, cô Hằng có gần 20 năm làm công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục, trong đó 7 năm giữ chức hiệu trưởng. Trong quá trình công tác, cô cùng tập thể trường nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước hoàn thiện các tiêu chí và đưa trường đạt chuẩn quốc gia.

Cô nhận được nhiều bằng khen của tỉnh và Thủ tướng Chính phủ. Năm 2022, cô tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục. Với quá trình công tác và kinh nghiệm quản lý, cô Hằng vẫn có thể tiếp tục đảm nhiệm công việc quản lý nếu không tự nguyện xin thôi chức. Vì vậy, quyết định trở lại làm giáo viên của cô nhận được sự quan tâm.

“Tôi nghĩ trở lại bục giảng không phải là bước lùi trong nghề nghiệp bởi mỗi vị trí đều có trách nhiệm riêng. Làm quản lý thì phải bao quát nhiều công việc, còn trở lại làm giáo viên là tập trung vào học sinh, vào việc dạy học. Đó cũng là cống hiến cho ngành giáo dục và đào tạo”, cô Hằng bộc bạch.

Trước khi trở lại giảng dạy, cô Hằng thường xuyên tham gia các hoạt động chuyên môn. Từ năm 2020, cô là giáo viên cốt cán của tỉnh, tham gia tập huấn, dự giờ, tư vấn chuyên môn, chấm giáo viên dạy giỏi và các hoạt động liên quan đến chương trình, sách giáo khoa. Cô cũng duy trì 2 tiết dạy mỗi tuần nên không cảm thấy bỡ ngỡ khi trở lại đứng lớp.

Hiện cô Hằng được phân công dạy 23 tiết/tuần khối 3 và 4 tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thổ Sơn. Trở lại bục giảng, điều cô Hằng trăn trở là địa bàn còn nhiều khó khăn, khoảng 40% học sinh là người dân tộc thiểu số. Một số gia đình chưa có điều kiện quan tâm sát sao đến việc học của con; có em còn thiếu sách vở, đồ dùng học tập.

Bước vào năm học 2026 - 2027, cô Hằng chủ động chuẩn bị 100 bộ sách giáo khoa, vận động xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô mong muốn tiếp tục gắn bó với công việc giảng dạy đến khi nghỉ hưu, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn khi cần.

Theo ông Trần Quốc Ái - Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòn Đất, trước khi sắp xếp, toàn xã có 13 trường với 27 cán bộ quản lý, gồm 13 hiệu trưởng và 14 phó hiệu trưởng. Sau sắp xếp, mạng lưới giáo dục còn 6 cơ sở, với định mức tối đa 19 cán bộ quản lý.

Việc sắp xếp giảm 7 đầu mối trường học, đồng thời phát sinh dôi dư 8 cán bộ quản lý, gồm 7 hiệu trưởng và 1 phó hiệu trưởng. Việc một số cán bộ quản lý chủ động xin thôi giữ chức vụ, trở lại làm giáo viên góp phần tạo thuận lợi cho địa phương trong bố trí, sắp xếp đội ngũ.

“Với tinh thần tự nguyện, tiên phong của các cán bộ quản lý, địa phương giảm áp lực trong bố trí nhân sự, tạo sự đồng thuận và bổ sung thêm giáo viên có kinh nghiệm cho các trường sau sắp xếp. Khi trở lại đứng lớp, các thầy cô tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, đồng thời góp phần giải quyết bài toán dôi dư cán bộ quản lý”, ông Trần Quốc Ái nói.

Tại xã Hòn Đất, 3 cán bộ quản lý có nguyện vọng trở lại làm giáo viên gồm cô Trần Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thổ Sơn; thầy Trần Văn Vững, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lình Huỳnh và cô Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Thái Sơn.

Ngoài ra, có 2 hiệu trưởng có nguyện vọng thôi giữ chức vụ, nghỉ chế độ. Với những cán bộ quản lý này, thay đổi vị trí công tác không có nghĩa là giảm trách nhiệm. Từ vị trí quản lý trở lại bục giảng, họ tiếp tục công việc chuyên môn, đồng hành cùng học sinh và góp sức cho ngành giáo dục bằng kinh nghiệm đã tích lũy trong nhiều năm.