TP.HCM yêu cầu trường công khai hóa đơn thực phẩm, ảnh khay ăn

Học sinh tiểu học tại TP.HCM trong bữa ăn bán trú tại trường. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường và yêu cầu minh bạch thông tin về bữa ăn bán trú.

Công khai cả hóa đơn nhập hàng, hình ảnh khay ăn

Theo đó thủ trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại đơn vị.

Các trường phải khẩn trương rà soát, hoàn tất thủ tục hành chính, pháp lý với đơn vị cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể, căng tin để tổ chức bữa ăn bán trú trong thời gian sớm nhất, phù hợp thực tế.

Đơn vị cung cấp suất ăn cũng phải cam kết không cung cấp số suất ăn trong ngày vượt quá năng lực thực tế của mình. Các trường đồng thời được yêu cầu sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, có đánh giá tỷ lệ các chất sinh năng lượng, nhằm tăng cường quản lý bữa ăn học đường.

Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT TP.HCM, nhà trường phải phân công lãnh đạo và nhân viên y tế trường học trực tiếp giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn đưa vào trường. Việc kiểm soát phải bảo đảm chất lượng bữa ăn, đúng thực đơn và đủ định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục phải công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh thông qua bảng tin, website, ứng dụng công nghệ hoặc các nhóm liên lạc trực tuyến.

Nội dung công khai gồm đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Qua đó, phụ huynh có cơ sở theo dõi và giám sát chất lượng bữa ăn tại trường.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu trường tạo điều kiện để ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm và quá trình chia suất ăn. Phụ huynh có thể cùng giáo viên, học sinh kiểm chứng, đánh giá chất lượng bữa ăn; thực hiện kiểm tra nhanh đối với nhóm nguyên liệu, thực phẩm có nguy cơ cao nếu đủ điều kiện.

Với những trường sử dụng suất ăn từ bên ngoài, Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể đề nghị người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp.

Học sinh trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (TP.HCM) trong giờ bán trú. Ảnh: Khương Nguyễn.

Phải có phương án xử lý khi xảy ra ngộ độc

Bên cạnh kiểm soát nguồn thực phẩm, các trường phải xây dựng quy trình phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu tổ chức diễn tập ứng phó ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, với tình huống từ 30 người mắc trở lên. Hoạt động này phải có sự phối hợp giữa nhà trường, cơ sở y tế và chính quyền địa phương, nhằm hạn chế rủi ro đối với học sinh. Các trường phải hoàn thành nội dung này trong quý III/2026.

Đối với UBND phường, xã, đặc khu, Sở GD&ĐT yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục để các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính có thể vận hành bình thường, trong đó có việc tổ chức bữa ăn bán trú.

Chính quyền địa phương cũng phải đánh giá thực chất năng lực của các đơn vị cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể về quy mô cơ sở chế biến, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, nhân sự và kinh nghiệm, bảo đảm tương ứng với số trường và số suất ăn dự kiến cung cấp.

Sở GD&ĐT lưu ý không để một đơn vị cung ứng cho quá nhiều cơ sở giáo dục vượt quá năng lực thực tế. Việc này nhằm tránh tình trạng chậm cung cấp bữa ăn hoặc phải thuê, nhờ đơn vị khác cung ứng lại nhưng không bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm như cam kết ban đầu.

Bên cạnh đó, tất cả cơ sở giáo dục, kể cả trường không tổ chức bữa ăn bán trú, đều phải thực hiện báo cáo về công tác tổ chức bữa ăn bán trú.

Báo cáo phải nêu rõ trường có tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú hay không; số lượng học sinh tham gia; hình thức tổ chức như bếp ăn tập thể, đơn vị cung cấp suất ăn hoặc căng tin; đồng thời cung cấp thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn.

Các trường phải hoàn thành báo cáo lần đầu trước ngày 18/9 và cập nhật ngay khi có thay đổi. UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, gửi Sở GD&ĐT và Sở An toàn thực phẩm trước ngày 21/9.