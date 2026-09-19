Nữ sinh USTH chinh phục học bổng thạc sĩ tại ngôi trường đại học danh giá hàng đầu nước Pháp

Với Hồng Anh, những năm học tại USTH gắn với quá trình khám phá khoa học sự sống, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và chuẩn bị cho hành trình học tập tại Pháp. Từ nền tảng đó, cô từng bước thích nghi với môi trường mới, hoàn thành chương trình song bằng với hai bằng loại giỏi và tiếp tục theo đuổi nghiên cứu y sinh.

Từ những câu hỏi bé nhỏ đến giấc mơ lớn

Là học sinh chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, Hồng Anh sớm quan tâm đến những cơ chế ở cấp độ phân tử: Gene hoạt động thế nào, tế bào phản ứng ra sao trước môi trường, hay vì sao một hoạt chất có thể tạo tác động lớn đến cơ thể.

Những câu hỏi ấy giúp cô hình thành niềm yêu thích với khoa học sự sống, đặc biệt là cơ chế bệnh và phát triển thuốc. Ở tuổi 18, Hồng Anh lựa chọn chương trình song bằng Việt - Pháp ngành Công nghệ Sinh học - Phát triển thuốc tại USTH.

Chương trình cho phép sinh viên học hai năm đầu tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp sang Pháp, đồng thời nhận hai bằng đại học từ USTH và một trường đại học tại Pháp. Với Hồng Anh, chương trình còn tạo cơ hội học chuyên môn bằng tiếng Anh, trau dồi tiếng Pháp và sớm tiếp cận môi trường nghiên cứu quốc tế.

Đào Hồng Anh nhận học bổng theo học chương trình thạc sĩ tại ĐH Sorbonne.

Biến đam mê thành động lực để nỗ lực không ngừng mỗi ngày

Ngay từ năm thứ nhất, Hồng Anh chủ động tham gia các dự án nghiên cứu của giảng viên, dành nhiều thời gian ngoài giờ học tại Phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử và Phòng thí nghiệm Tế bào. Quá trình thực hành giúp cô nhận ra khoảng cách giữa “biết” và “hiểu” trong nghiên cứu. Không ít thí nghiệm cho kết quả khác dự kiến. Thay vì coi đó là thất bại, Hồng Anh ghi chép các thông số, rà soát quy trình, trao đổi với giảng viên để tìm nguyên nhân và điều chỉnh phương pháp. Cô dần hình thành cách tiếp cận coi mỗi kết quả chưa đạt là một vấn đề cần giải thích, đồng thời rèn khả năng đặt câu hỏi “tại sao”, nhìn vấn đề từ nhiều góc độ và kiên trì thử lại.

“Ở USTH, việc đặt câu hỏi ‘tại sao’ chưa bao giờ là điều khó khăn. Mình luôn được các thầy cô khuyến khích tìm hiểu vấn đề từ nhiều góc độ và tự suy nghĩ trước khi đi đến một kết luận”, Hồng Anh chia sẻ. Phòng thí nghiệm trở thành nơi Hồng Anh tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu, từ những lần kết quả chưa đạt đến niềm vui khi tự tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề. Song song với chuyên môn, cô chuẩn bị tiếng Pháp cho năm học chuyển tiếp bằng cách chia nhỏ mục tiêu theo từng ngày, từ học từ vựng chuyên ngành, luyện giao tiếp đến hoàn thiện bài luận. Hồng Anh đạt chứng chỉ DELF B2 trước khi sang Pháp.

Cú "lội ngược dòng" và danh hiệu Thủ khoa đầy tự hào

Tại ĐH Sorbonne Paris Nord, Hồng Anh phải làm quen với việc học hoàn toàn bằng tiếng Pháp, trong khi trước đó đã quen với chương trình bằng tiếng Anh tại USTH. Rào cản ngôn ngữ khiến những tuần đầu, đặc biệt ở các học phần yêu cầu phân tích sâu, trở nên khó khăn.

Để theo kịp, cô dành thêm thời gian đọc tài liệu, xây dựng lập luận, đồng thời quan sát cách học của sinh viên bản địa, trao đổi với bạn bè quốc tế và tìm lời khuyên từ giảng viên, các anh chị đi trước.

Nền tảng tiếng Anh, tiếng Pháp và khả năng tự học được rèn luyện tại USTH giúp Hồng Anh từng bước thích nghi. Ở học kỳ cuối, cô đạt kết quả học tập dẫn đầu danh sách sinh viên Việt Nam tại ĐH Sorbonne Paris Nord, hoàn thành chương trình song bằng với hai bằng loại giỏi và đạt điểm tốt nghiệp cao nhất khóa Công nghệ Sinh học - Phát triển thuốc năm 2026.

Lời hồi đáp mang tên ĐH Sorbonne

Sau ba năm học tập, Hồng Anh dành thời gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cuộc sống tại một số thành phố châu Âu, đồng thời xác định hướng đi tiếp theo. Hơn một năm học tập tại Paris cùng những năm học tại USTH giúp cô quyết định tiếp tục theo đuổi khoa học sự sống tại Pháp.

Hồng Anh ứng tuyển các chương trình thạc sĩ lĩnh vực y sinh tại Pháp và châu Âu. Một số hồ sơ đầu tiên chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Cô nghiên cứu kỹ tiêu chí tuyển chọn của từng chương trình, từ đó điều chỉnh cách thể hiện năng lực và kinh nghiệm thực nghiệm trong hồ sơ.

Sau quá trình đó, Hồng Anh nhận thư mời nhập học cùng học bổng từ ĐH Sorbonne, một trong những đối tác chiến lược của USTH thuộc Liên minh các trường đại học Pháp vì sự phát triển của USTH.

Bước sang tuổi 21, Hồng Anh chuẩn bị theo học và nghiên cứu chuyên sâu về tế bào gốc tại ĐH Sorbonne. Cô lựa chọn tiếp tục theo đuổi hướng nghiên cứu đã hình thành từ những câu hỏi về khoa học sự sống, khi còn là học sinh.

(Ảnh: NVCC)