Học sinh Hà Nội thể hiện hiểu biết về phòng, chống ma túy

Hà Nội triển khai mô hình trường học không ma túy. Ảnh: Hồng Nhung

Hội thi dành cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên năm 2026 tới UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

Theo đó, các đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến thể lệ hội thi đến học sinh, học viên; hướng dẫn và tạo điều kiện để các em tham gia trên tinh thần tự nguyện, thiết thực, phù hợp lứa tuổi, không gây áp lực và không ảnh hưởng đến kế hoạch giáo dục. Nội dung, hình thức, tiêu chí chấm và hồ sơ dự thi thực hiện theo thể lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đối tượng tham gia là học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố, được chia thành 3 nhóm. Cấp tiểu học gồm học sinh lớp 3 đến lớp 5; cấp trung học cơ sở gồm học sinh trung học cơ sở và học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở; cấp trung học phổ thông gồm học sinh trung học phổ thông và học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Với học sinh tiểu học, sản phẩm dự thi là tranh vẽ trên khổ giấy A3, chất liệu màu tự chọn, do chính học sinh thực hiện, có thể kèm khẩu hiệu hoặc thông điệp ngắn. Nội dung hướng đến những thông điệp gần gũi như xây dựng trường học an toàn, biết tự bảo vệ mình, biết nói “không” với ma túy.

Ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, học sinh dự thi bằng bài viết cá nhân bằng tiếng Việt, viết tay trên giấy A4, dưới dạng văn xuôi, không quá 1.500 từ. Nội dung được mở rộng theo độ tuổi, từ nhận diện nguy cơ, tìm hiểu những quy định pháp luật cơ bản, tác hại của ma túy và kỹ năng ứng phó ở cấp trung học cơ sở đến phân tích, vận dụng pháp luật, đánh giá hậu quả, xử lý tình huống và đề xuất giải pháp ở cấp trung học phổ thông.

Để lựa chọn bài dự thi gửi cấp thành phố, mỗi xã, phường lựa chọn 2 bài, gồm 1 tranh của học sinh tiểu học và 1 bài viết của học sinh trung học cơ sở. Mỗi cụm trường trung học phổ thông lựa chọn tối đa 3 bài; cụm trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên lựa chọn tối đa 2 bài.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị kiểm tra bài dự thi, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy cách, thông tin chính xác; bài dự thi không sử dụng trí tuệ nhân tạo, không sao chép từ internet hoặc bài của người khác, không vi phạm quyền tác giả và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo thể lệ hội thi.