Mưa lớn ở Nghệ An: Phố biến thành 'sông', ô tô, xe máy chết máy hàng loạt

Video: Phố biến thành "sông", ô tô chết máy hàng loạt ở Nghệ An.

Ghi nhận 11h ngày 19/9, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn﻿ kéo dài hai ngày qua, nhiều tuyến phố ở các phường Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc như Hồng Bàng, Duy Tân, Nguyễn Văn Cừ, đường 72m… bị ngập nặng.

Tại đường Nguyễn Văn Cừ giao với đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, ngập sâu﻿ hơn nửa mét. Một số tài xế đánh liều chạy qua đoạn ngập nước thì xe bị chết máy.

“Chỉ cần một trận mưa lớn là khu vực đường trước nhà tôi đều bị ngập như thế này. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm có giải pháp nạo vét kênh mương, cải tạo tuyến đường để tiêu thoát nước nhanh hơn”, bà Nguyễn Thị Thu (trú phường Vinh Hưng) kiến nghị.

Nhiều phương tiện bị chết máy, người dân phải đẩy bộ.

Tại đường 72m (phường Vinh Phú), mưa lớn làm nước không kịp thoát ra mương, đoạn đường ngập sâu. Nhiều phương tiện phải quay đầu xe.

Trận mưa kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường chìm trong nước.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường Thành Vinh) đang thi công cống thoát nước nên gây ngập nặng.

Nhiều ô tô chết máy phải cứu hộ.

Mưa lớn khiến giao thông ở một số tuyến đường ách tắc cục bộ.