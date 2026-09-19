Thêm cơ hội khảo thí tiếng Anh quốc tế tại TP Cần Thơ

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt địa điểm tổ chức thi IELTS và Aptis ESOL quốc tế tại TP Cần Thơ.

Ngày 19/9, tại TP Cần Thơ, Công ty CP Công nghệ Giáo dục Edutimes (Công ty Edutimes) phối hợp Hội đồng Anh (British Council) tổ chức chương trình “IELTS DAY”, đồng thời ra mắt địa điểm tổ chức thi IELTS và Aptis ESOL quốc tế tại TP Cần Thơ. Sự kiện thu hút hơn 100 thí sinh đăng ký tham gia.

Sự kiện có sự tham dự của ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Khánh Tùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Cần Thơ; ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ.

Tại chương trình, thí sinh được tham gia chuyên đề “Top tips for IELTS Speaking” do chuyên gia, giám khảo Speaking của Hội đồng Anh Michael Alpaugh trực tiếp hướng dẫn; thực hành Speaking 1-1 và nhận phản hồi trực tiếp. Thí sinh cũng có cơ hội thực hiện bài thi thử Listening và Reading trên máy tính tại phòng khảo thí Edutimes.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành Giáo dục, trong đó có yêu cầu làm thế nào để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Theo ông Nguyễn Phúc Tăng, để thực hiện mục tiêu này cần làm tốt 3 việc, gồm có đội ngũ giáo viên tốt về chuyên môn và năng lực sư phạm; xây dựng môi trường thực hành tiếng Anh tốt trong nhà trường; đồng thời nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh, phụ huynh và xã hội về việc dạy, học tiếng Anh.

“Việc ra mắt Trung tâm khảo thí tại TP Cần Thơ sẽ giúp con em trong thành phố và cả vùng không phải đi xa khi có nhu cầu; được trang bị các chứng chỉ quốc tế ngay tại TP Cần Thơ. Sự có mặt của Trung tâm là động lực lớn cho học sinh, giáo viên dạy và học tiếng Anh”, ông Nguyễn Phúc Tăng nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, việc có thêm địa điểm khảo thí góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho người học khi có nhu cầu tham gia các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để thí sinh tiếp cận quy trình khảo thí hiện đại ngay tại địa phương.

Ông Hoàng Quang Kiên, Chủ tịch HĐQT Edutimes phát biểu tại lễ ra mắt.

Ông Hoàng Quang Kiên, Chủ tịch HĐQT Edutimes, cho rằng trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, việc mở rộng các địa điểm khảo thí và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là bước đi cần thiết.

“Thông qua sự hợp tác với Hội đồng Anh, chúng tôi mong muốn mang đến cho thí sinh môi trường khảo thí chuyên nghiệp, khách quan, hiện đại”, ông Hoàng Quang Kiên chia sẻ.

Việc ra mắt địa điểm khảo thí tại Cần Thơ cũng mở thêm điều kiện để học sinh, sinh viên, giáo viên và người lao động trong thành phố, các địa phương khu vực ĐBSCL tiếp cận những kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Giám đốc phát triển chương trình thi quốc tế British Council cho biết, với hơn 30 năm British Council đồng hành với Giáo dục Việt Nam, tổ chức đã không ngừng thúc đẩy sự kết nối thông qua các hoạt động giáo dục, văn hóa.

"Chúng tôi cam kết mang đến các giải pháp đào tạo và khảo thí chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của người học", bà Hoa nói và cho biết trong lĩnh vực khảo thí, mỗi năm British Council tổ chức các cuộc thi tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ nhu cầu học tập, làm việc cho hàng triệu người.

Thời gian tới, Edutimes và Hội đồng Anh dự kiến tiếp tục mở rộng các đợt thi IELTS, Aptis ESOL, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng về đánh giá năng lực ngoại ngữ của người học trong khu vực.