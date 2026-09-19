Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa, báo cáo trước 22-9

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng SGK cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không được để thiếu SGK cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22-9.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GD-ĐT khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến; rà soát, hoàn thiện SGK theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12.