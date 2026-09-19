Hai trường đại học ngành Công an tại TPHCM trở thành phân hiệu của học viện

Trụ sở Trường Đại học An ninh nhân dân tại phường Linh Xuân, TPHCM.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký ban hành Quyết định số 1805/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân.

Theo quyết định, các đầu mối gồm Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế, Học viện Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ được giữ nguyên.

Theo phương án được phê duyệt, Trường Đại học An ninh nhân dân và các tổ chức trực thuộc được sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân để thành lập Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại TPHCM.

Tên phân hiệu là Học viện An ninh nhân dân - Phân hiệu TPHCM. Hiện Trường Đại học An ninh nhân dân có trụ sở tại phường Linh Xuân, TPHCM.

Cùng với đó, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và các tổ chức trực thuộc cũng được sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân.

Chương trình tập huấn bơi cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, tháng 9/2026. Ảnh: Website nhà trường.

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và các tổ chức trực thuộc được sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân để thành lập Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại TPHCM.

Tên phân hiệu là Học viện Cảnh sát nhân dân - Phân hiệu TPHCM. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân hiện có trụ sở tại phường Tân Hưng, TPHCM.

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II cũng được sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Theo quyết định, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ phương án được phê duyệt để ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức lại các học viện, trường Công an nhân dân theo thẩm quyền.

Các nhà trường sau khi sắp xếp phải bảo đảm tiếp nhận đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục tổ chức đào tạo, cấp bằng cho học viên đang theo học và bảo đảm quyền lợi của học viên theo quy định.