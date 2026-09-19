Dấu ấn nửa thế kỷ khoá đào tạo trinh sát ngoại tuyến đầu tiên

Sáng 19/9, tại Hà Nội diễn ra buổi gặp mặt các học viên khoá đào tạo trinh sát ngoại tuyến hệ chính quy đầu tiên của Trường Trung cấp An ninh nhân dân trực thuộc Cục ngoại tuyến nhân kỷ niệm 50 năm tựu trường (1976-2026). Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Cục Ngoại tuyến (29/9/1961 - 29/9/2026) và 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Ngoại tuyến (10/10/1954-10/10/2026).

Các học viên khoá đào tạo trinh sát ngoại tuyến hệ chính quy đầu tiên tặng hoa tri ân các thầy giáo từng giảng dạy tại Trường Trung cấp An ninh nhân dân trực thuộc Cục ngoại tuyến.

Trong không khí thân tình và xúc động của buổi gặp mặt, thầy và trò khoá đào tạo trinh sát ngoại tuyến hệ chính quy đầu tiên của Trường Trung cấp An ninh nhân dân trực thuộc Cục ngoại tuyến (khoá T1, Trường H0573) đã cùng nhau ôn lại kỉ niệm về những năm tháng học tập, sinh hoạt đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang.

Theo đó, thời điểm năm 1976, đất nước vừa thống nhất, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Khi ấy, những học viên của khoá T1 theo tiếng gọi của Đảng, của Ngành đã tề tựu về trường. Trường khi đó đóng quân tại thôn Ba Nhà - mảnh đất hiền hoà bên bờ sông Đáy thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (nay là thôn Quảng Yên, xã Quốc Oai, TP Hà Nội).

Đại tá Tường Minh Châu, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Khoá T1 khai giảng vào trung tuần tháng 11/1976 với hơn 120 học viên. Ngày ấy, cơ sở vật chất nhà trường còn đơn sơ. Nhà hiệu bộ, hội trường, ký túc xá, nhà bếp đều lợp mái giấy dầu, tường vách đất; với bờ chuối, khóm tre bao bọc; thao trường tập luyện chính là sân đình Ba Nhà.

Vượt lên khó khăn, thầy và trò nhà trường đã quyết tâm học tập, rèn luyện. Được thử thách trong gian khó nên tình thầy trò, nghĩa đồng chí, đồng đội, tình quân dân vô cùng sâu đậm, sắt son. Sau 2 năm học tập và rèn luyện, từ mái trường H0573, những học viên khoá T1 đã đi khắp mọi miền Tổ quốc, đem tri thức, bản lĩnh và lòng kiên trung góp phần giữ gìn an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Ngoại tuyến, Phó Cục trưởng Tường Minh Châu tặng hoa chúc mừng các học viên khoá T1 nhân kỷ niệm 50 năm tựu trường (1976-2026).

Nửa thế kỷ trôi qua, trên mọi lĩnh vực công tác bảo vệ an ninh, các trinh sát khoá T1 đã phát huy vận dụng tốt kiến thức đã học và kịp thời trau dồi, tích lũy những kinh nghiệm công tác thực tế, kỹ năng trinh sát; không ngừng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và ngày càng trưởng thành hơn về mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các học viên khoá T1 cùng các thế hệ cán bộ Ngoại tuyến đã viết nên những trang vàng của lịch sử lực lượng Ngoại tuyến và Cục Ngoại tuyến anh hùng.

Trên trận tuyến thầm lặng và vinh quang, những cán bộ Ngoại tuyến luôn dũng cảm, sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, kết hợp hài hòa cả đấu trí và đấu lực; sẵn sàng vượt mọi khó khăn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ rất quan trọng, đột xuất được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao; lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc đi vào lịch sử ngành Công an, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, Trưởng ban liên lạc khoá T1 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Suốt những năm qua, các cựu học viên khoá T1 vẫn giữ mối liên lạc, gặp mặt và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần “nghĩa tình đồng đội” và tiếp lửa truyền thống của lực lượng Ngoại tuyến. Đình Ba Nhà đã trở thành một “địa chỉ đỏ” ghi dấu những trang sử vàng của đơn vị, vẫn là nơi đi về, thăm hỏi gắn bó, ôn lại truyền thống suốt bao nhiêu năm qua

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Ngoại tuyến, Đại tá Tường Minh Châu, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến xúc động gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc tới các thầy giáo Trường H0573 đã hết lòng vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, giáo dục lớp lớp cán bộ ngoại tuyến, trong đó có khoá T1.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đại tá Tường Minh Châu đánh giá cao hoạt động của Ban Liên lạc Khoá T1 đã góp phần kết nối, giao lưu, chia sẻ giữa các thành viên, giữ vững truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ CAND nói chung, người cán bộ ngoại tuyến nói riêng

“Thời gian tới, nhiệm vụ công tác của Cục Ngoại tuyến rất nặng nề. Đảng ủy, lãnh đạo Cục và toàn thể CBCS đang nỗ lực triển khai nhiều dự án, đề án quan trọng nhằm hiện đại hóa lực lượng. Tôi mong rằng, các đồng chí học viên khóa T1 tiếp tục quan tâm, động viên, chia sẻ và đồng hành cùng các hoạt động của Cục Ngoại tuyến; góp ý, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay”, Đại tá Tường Minh Châu bày tỏ.

Lãnh đạo Cục Ngoại tuyến chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt.

50 năm đã trôi qua, mái tóc các thầy giáo và những học viên đều đã điểm bạc, nhưng tình cảm thầy trò, tình đồng chí đồng đội, tình quân dân vẫn tươi xanh. Với truyền thống tốt đẹp được vun đắp trong suốt 50 năm qua, thầy và trò khoá T1 sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống; là điểm tựa tinh thần cho con cháu và thế hệ trẻ; góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào về lực lượng Công an nhân dân, về truyền thống Ngoại tuyến Anh hùng.