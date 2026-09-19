Nghệ An: Các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tuyển dụng hơn 2 nghìn hợp đồng lao động

100% học sinh Điểm trường Xốp Cháo, Trường mầm non Lượng Minh, lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ là con em người dân tộc Khơ Mú.

Chỉ tiêu hợp đồng được phân bổ nhằm góp phần bảo đảm tỷ lệ giáo viên/lớp ở các cấp học. Cụ thể, mầm non là 2,03 giáo viên/lớp; tiểu học 1,5 giáo viên/lớp và trung học cơ sở là 1,8 giáo viên/lớp.

Đối với giáo viên, người được ký hợp đồng phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định đối với giáo viên hạng III của từng cấp học.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cũng quy định thực hiện ký hợp đồng trước đối với những người đã ký hợp đồng với Ủy ban nhân dân cấp huyện trước đây và đang công tác tại các cơ sở giáo dục; một số trường hợp do Tổ chức SOS Việt Nam ký hợp đồng và bàn giao cho Trường phổ thông Trần Quốc Hoàn và Trường mầm non Hoa Sen cũng thuộc diện được xem xét.

Trong quá trình thực hiện, sở yêu cầu các trường cần căn cứ số lượng được giao và tình hình thực tế, từng đơn vị xác định vị trí việc làm, cơ cấu môn học đang thiếu giáo viên để tuyển hợp đồng.

Bên cạnh đó, quy trình thực hiện cần bảo đảm 6 bước: thông báo công khai; thành lập Tổ xét hợp đồng; xét hợp đồng; công khai kết quả; giao kết hợp đồng và thực hiện chế độ báo cáo.

Trường hợp số hồ sơ nhiều hơn số chỉ tiêu của vị trí cần hợp đồng, Tổ xét hợp đồng xây dựng tiêu chí cụ thể để làm căn cứ xét. Thời hạn hợp đồng theo Nghị định 235/2026/NĐ-CP tối đa 9 tháng, hết năm học thì kết thúc hợp đồng.

Đối với một số hợp đồng không xác định thời hạn do Ủy ban nhân dân cấp huyện trước đây ký và hợp đồng do Tổ chức SOS Việt Nam ký, nay bàn giao cho các trường, được ký thời hạn không quá 12 tháng.