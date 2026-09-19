Trường đại học ứng dụng AI, giúp sinh viên 'chạm việc làm' trực tuyến

Sinh viên trải nghiệm các gian hàng tại ngày hội Hướng nghiệp và Việc làm lần 5 năm 2026.

Ngày 19/9, Trường Đại học Sài Gòn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên TPHCM tổ chức ngày hội Hướng nghiệp và Việc làm lần 5 năm 2026.

Ngày hội định hướng không chỉ dừng ở vai trò cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp mà hướng đến nâng cao chất lượng kết nối, tạo ra những cơ hội việc làm và vị trí thực tập thực chất.

Chương trình có sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp cùng nhiều hoạt động được đổi mới.

Nghi thức ngày hội Hướng nghiệp và Việc làm lần 5 năm 2026.

AI hỗ trợ sinh viên “chạm việc làm”

Theo PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, nhà trường tiên phong ứng dụng AI vào ngày hội năm nay.

Sinh viên được trải nghiệm mô hình “Kết nối số - Chạm việc làm” trên cổng thông tin giao dịch trực tuyến, trong đó công nghệ AI hỗ trợ tối ưu hóa hồ sơ năng lực (CV), phân tích mức độ phù hợp và đề xuất cơ hội nghề nghiệp theo từng chuyên ngành.

Cụ thể, CV của sinh viên được hỗ trợ tạo lập, góp ý, chỉnh sửa và số hóa thành mã QR. Sinh viên có thể sử dụng mã QR để giới thiệu hồ sơ tại các gian hàng trải nghiệm việc làm. Từ dữ liệu hồ sơ, doanh nghiệp cũng có thể tiếp cận và tìm kiếm những ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Trường Đại học Sài Gòn ký kết thỏa thuận hợp tác với Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM cùng nhiều doanh nghiệp khác trong khuôn khổ ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội, tại lễ khai mạc, Trường Đại học Sài Gòn ký kết thỏa thuận hợp tác với Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, Sun Hospitality Group (Sun Group) cùng 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực Luật.

Không gian tuyển dụng trực tiếp quy tụ các gian hàng được phân khu theo từng nhóm ngành, tạo điều kiện để sinh viên nộp hồ sơ và ứng tuyển trực tiếp.

Nhà trường cũng bố trí khu vực trải nghiệm công nghệ, tạo không gian để sinh viên tương tác trực tiếp với các sản phẩm công nghệ, robot hiện đại.

Kết nối việc làm không chỉ trong một ngày

Một điểm mới khác là hoạt động hướng nghiệp không chỉ diễn ra trong khuôn khổ ngày hội mà được triển khai như một hành trình kéo dài qua nhiều tháng, từ trang bị kỹ năng phỏng vấn, định hướng nghề nghiệp đến hỗ trợ sinh viên tiếp cận từng vị trí thực tập phù hợp.

Nhà trường cũng mở rộng không gian trải nghiệm thực tế thông qua chương trình Company Visit “Từ nhà trường đến doanh nghiệp”, kết nối sinh viên với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Sun World Vũng Tàu, Hiệp hội Quảng cáo TPHCM, Công ty Kiều hối Đông Á cùng nhiều đối tác chiến lược.

Những chuyến trải nghiệm thực tế giúp sinh viên tích lũy kiến thức thực tiễn, đồng thời hiểu hơn về môi trường và văn hóa doanh nghiệp trước khi chính thức gia nhập thị trường lao động.

Cuộc thi "SGU Shines - Tỏa sáng tài năng, Chinh phục nhà tuyển dụng" trong khuôn khổ ngày hội giúp sinh viên thể hiện kỹ năng mềm, bản lĩnh cá nhân và năng lực nghề nghiệp trước các nhà tuyển dụng.

Theo PGS.TS Phạm Hoàng Quân, nhà trường quan niệm thành quả của người học không chỉ thể hiện qua điểm số hay tấm bằng tốt nghiệp.

Thước đo quan trọng và bền vững hơn là năng lực thích ứng, giá trị cống hiến và chất lượng công việc thực tế khi sinh viên tham gia thị trường lao động.

"Ban giám hiệu mong muốn các em sẽ phát huy tinh thần tự tin, chủ động khẳng định năng lực, chủ động lắng nghe và tận dụng hiệu quả từng cơ hội tiếp xúc với các nhà tuyển dụng trong ngày hội hôm nay. Hãy coi môi trường học thuật là nền tảng chắp cánh và thị trường lao động là nơi để các em cống hiến, khẳng định bản thân", ông nhắn nhủ với sinh viên dự ngày hội.