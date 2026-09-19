GS.TS Trần Ngọc Hải làm quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ

GS. TS Trần Ngọc Hải, quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ - Ảnh: ĐHCT

Ngày 18/9, Đại học Cần Thơ cho biết, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS.TS Trần Ngọc Hải được giao quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ.

Trước đó, PGS.TS Trần Trung Tính, Giám đốc Đại học Cần Thơ, được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

GS.TS Trần Ngọc Hải sinh năm 1969, quê tỉnh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh. Ông tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản tại Đại học Cần Thơ năm 1991; nhận bằng thạc sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản tại Đại học Putra, Malaysia năm 1997 và bằng tiến sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản và quản lý nguồn lợi thủy sinh vật tại Viện Công nghệ Châu Á năm 2005.

Ông được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2010 và giáo sư năm 2018.

Từ tháng 10/1991, GS.TS Trần Ngọc Hải bắt đầu giảng dạy tại Khoa Thủy sản, nay là Trường Thủy sản, Đại học Cần Thơ. Tháng 5/2012, ông được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Thủy sản; tháng 3/2021 giữ chức Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ và từ tháng 6/2026 là Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ.

Trong thời gian giữ cương vị Phó Hiệu trưởng và Phó Giám đốc, ông được phân công phụ trách nhiều lĩnh vực, gồm đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, phục vụ cộng đồng, quan hệ với doanh nghiệp và địa phương, công tác sinh viên, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Ông đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ.

Đại học Cần Thơ có tiền thân là Viện Đại học Cần Thơ, được thành lập ngày 31/3/1966. Ngày 15/7/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1531/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ.

Sau gần 60 năm hình thành và phát triển, Đại học Cần Thơ là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện Đại học Cần Thơ đào tạo 201 ngành, chuyên ngành ở các trình độ, gồm 121 ngành/chuyên ngành bậc đại học, 58 ngành bậc cao học và 22 ngành bậc tiến sĩ. Giai đoạn 2020-2025, quy mô người học dao động từ 41.777 đến 47.139 người. Đến nay, Đại học đã đào tạo hơn 270.000 người học thuộc nhiều lĩnh vực.

Theo số liệu đến cuối năm 2024, Đại học Cần Thơ có 1.892 viên chức, người lao động, trong đó có 1.080 giảng viên; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 57,7%.

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là một trong những thế mạnh của Đại học. Hằng năm, Đại học triển khai khoảng 400-600 đề tài khoa học các cấp trong nước và 30-70 dự án quốc tế, với kinh phí từ 70-150 tỷ đồng; đồng thời duy trì quan hệ hợp tác với hơn 120 viện, trường đại học, cơ quan và tổ chức quốc tế.

Các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, thủy sản, môi trường, công nghệ và kỹ thuật gắn với những vấn đề phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Đại học Cần Thơ đóng vai trò cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao và góp phần giải quyết các yêu cầu thực tiễn của vùng.