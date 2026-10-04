Hà Nội liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2026

Một góc không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, vừa qua, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương được tổ chức tại Maldives vào ngày 27/9/2026, Hà Nội cùng nhiều địa phương, tổ chức xuất sắc được vinh danh với nhiều giải thưởng năm 2026.

Thành phố Hà Nội được vinh dự đón nhận 2 giải thưởng: “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á” (Asia's Leading City Break Destination) và “Điểm đến văn hoá hàng đầu Việt Nam” (Vietnam’s Leading City Cultural Destination).

Vượt qua nhiều đề cử, đây là lần thứ 5 liên tiếp Hà Nội được tôn vinh ở hạng mục “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á” (vào các năm 2022, 2023, 2024, 2025 và 2026), tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là những du khách mong muốn có kỳ nghỉ ngắn ngày với nhiều trải nghiệm phong phú.

Năm 2026 đánh dấu lần thứ 3 Hà Nội giành chiến thắng ở hạng mục “Điểm đến văn hoá hàng đầu Việt Nam - Vietnam’s Leading City Cultural Destination” (liên tiếp trong các năm 2024, 2025 và 2026), ghi nhận những giá trị về văn hóa, lịch sử và truyền thống của thành phố - nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị, được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế kỷ. Với bề dày hơn 1.000 năm lịch sử, Hà Nội hội tụ những nét đẹp tinh tuý của dân tộc Việt Nam, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích khám phá văn hoá, lịch sử.

Không chỉ sở hữu hệ thống di sản phong phú, Hà Nội còn không ngừng phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ và các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong và ngoài nước. Những thành tựu này góp phần nâng cao hình ảnh của Hà Nội trong khu vực và quảng bá du lịch Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời cho thấy nỗ lực của Thủ đô trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được, Du lịch Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sáng tạo và bền vững, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo định hướng phát triển mạnh ba cực tăng trưởng du lịch của cả nước, Hà Nội sẽ tập trung phát huy lợi thế về văn hóa, di sản, ẩm thực và các giá trị đặc trưng; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, chú trọng phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm và kinh tế đêm.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, tăng cường ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách, góp phần củng cố vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.