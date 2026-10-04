65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Khởi đầu một hành trình vì bình yên của nhân dân, viết nên bằng sự hy sinh quả cảm, anh dũng, kiên cường

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, là một trang lịch sử hào hùng của mỗi người lính phòng cháy.

Tháng 12/1954, khi Thủ đô vừa được giải phóng, Đại đội cứu hỏa Hà Nội được thành lập với 60 cán bộ, chiến sĩ, biên chế thành 3 trung đội chiến đấu. Trong điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện còn nhiều thiếu thốn, những người lính cứu hỏa đầu tiên vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng; vừa chữa cháy, vừa đi đến từng khu phố, cơ sở tuyên truyền, vận động từng người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 1/1/1955, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm đơn vị đang làm nhiệm vụ và dành cho những người lính cứu hỏa một lời chúc giản dị mà sâu sắc: “Bác chúc các chú thất nghiệp”. Đó không chỉ là lời nói hóm hỉnh, gần gũi của Người. Đằng sau hai chữ “thất nghiệp” ấy là một mong ước lớn lao: không có cháy, không có mất mát; tài sản của Nhà nước và Nhân dân được bảo vệ; mỗi gia đình được sống trong bình yên.

Trong những năm tháng chiến tranh ấy, những người lính cứu hỏa Thủ đô không chỉ chiến đấu với “giặc lửa”, mà còn phải đối mặt trực tiếp với bom đạn. Trận chiến bảo vệ Tổng kho xăng dầu Đức Giang ngày 29/6/1966 là một dấu mốc tiêu biểu. Suốt 17 giờ chiến đấu giữa biển lửa, trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường bám trận địa, vận dụng sáng tạo các biện pháp chữa cháy, bảo vệ hàng triệu lít xăng dầu. Ngày 3/8/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và căn dặn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy phải luôn nâng cao cảnh giác; thường xuyên sẵn sàng; không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến; xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong Nhân dân ngày càng vững mạnh.

Nhớ lại những lời dạy của Người, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an chia sẻ: "Nhìn lại hành trình 65 năm, điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất không chỉ là niềm tự hào mà còn là lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối”.

Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó đến một Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ hôm nay, có một điều chưa bao giờ thay đổi: Khi tính mạng, tài sản của nhân dân bị đe dọa, người chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn sẵn sàng có mặt, sẵn sàng đi về phía hiểm nguy để bảo vệ sự sống và bình yên của nhân dân.

Nỗ lực bảo vệ sự bình an của nhân dân là mệnh lệnh trái tim được đặt lên hàng đầu của người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Để tôi luyện nên những người chiến sĩ quả cảm ấy, là sự hy sinh thầm lặng không phải ai cũng biết. Đó là những ca trực xuyên đêm, những ngày lễ, Tết khi mọi gia đình sum họp, nhưng những người chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn ở đơn vị trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu.

Đó còn là những bữa cơm bị bỏ dở khi tiếng chuông báo cháy vang lên; là những buổi huấn luyện dưới thời tiết nắng nóng, mang trên mình trang thiết bị nặng để luyện tập trong môi trường khói, nhiệt độ cao, trên độ cao, dưới nước và trong những điều kiện khắc nghiệt.

Đó còn là những lần cán bộ đi sâu vào từng ngõ nhỏ, từng khu dân cư, cơ sở; kiên trì kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền để người dân mở thêm lối thoát nạn, trang bị bình chữa cháy hay trang bị, lắp đặt hệ thống, thiết bị cảnh báo cháy. Không có tiếng còi, không có ánh lửa và cũng không có những khoảnh khắc kịch tính. Nhưng chính những công việc thầm lặng ấy lại góp phần ngăn một đám cháy không xảy ra, bảo vệ một gia đình khỏi hiểm nguy.

Ngay cả khi đối mặt với giặc lửa, mỗi người lính phòng cháy đều mang trên vai mình trách nhiệm, trong tim mình một mệnh lệnh tối cao. Tất cả, vì sự an toàn của Nhân dân. Họ bước vào mỗi trận chiến với tinh thần quả cảm, kiên cường đến cuối cùng, bỏ mặc những hiểm nguy sau lưng, những người chiến sĩ ấy chỉ tiến về phía trước, bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng, người dân trong mỗi vụ cháy kia, đang đếm từng giây phút chờ đợi sự xuất hiện của họ. Các anh đi vào những ngôi nhà đang cháy, những tầng cao đặc kín khói, những tầng hầm nóng bỏng; tiếp cận những công trình có nguy cơ sập đổ, những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ; xuống sông sâu, hồ rộng, những không gian chật hẹp để tìm kiếm người bị nạn.

Mỗi cuộc chiến đều có máu, mồ hôi và nước mắt nhưng người lính phòng cháy, chữa cháy sẽ luôn viết tiếp lịch sử 65 năm vẻ vang. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Và… đã là trận chiến, ắt có hy sinh, dù không ai muốn. Những cuộc chiến ấy có nước mắt, có mồ hôi, và có cả máu. Có những chiến sĩ đã nằm xuống mãi không trở về, để đổi lấy sự bình an cho người dân, cho Thủ đô… Sự hy sinh của các anh, đã trở thành câu chuyện sáng mãi cho bao thế hệ đồng nghiệp, sống mãi trong sự biết ơn của người dân Thủ đô hôm nay và mai sau.

“Thực sự chúng tôi rất biết ơn những hy sinh của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Tôi từng chứng kiến 1 đám cháy chỉ đứng gần thôi tôi đã thấy rất nóng và khói khiến tôi khó thở, thế nhưng các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy vẫn lao vào biển lửa, dùng hết sức để chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn. Tôi nghĩ các anh có một sự kiên cường phi thường" , bà H.T.H. sống trên địa bàn phường Cầu Giấy chia sẻ.

“Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của các chiến sĩ vừa chữa cháy xong người vẫn còn ám khói, mồ hôi nhễ nhại chúng tôi thấy được họ đã nỗ lực nhường nào để bảo vệ cuộc sống của người dân. Chúng tôi chỉ biết ơn sự đánh đổi hy sinh vất vả của các anh. Hy vọng những người lính phòng cháy, chữa cháy luôn mạnh khỏe để vững bước trên con đường bảo vệ nhân dân" , ông T.V.S., phường Nghĩa Đô bày tỏ.

65 năm lịch sử vẻ vang, hành trình ấy đã tôi luyện nên những chiến sĩ bước ra từ khói lửa hiên ngang, kiên cường, dũng cảm.

Giữ trọn lời hứa vì bình yên Thủ đô

Hà Nội hôm nay đã khác rất nhiều so với 65 năm trước. Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển. Thành phố sẽ lớn hơn, hiện đại hơn, thông minh hơn. Cùng với sự phát triển đó cũng chính là những nguy cơ, thách thức mới trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, làm tốt hơn công tác phòng ngừa; xây dựng thế trận phòng cháy chữa cháy toàn dân vững chắc; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ; đồng thời duy trì lực lượng thường trực thực sự tinh nhuệ, cơ động, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu đối với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô, không chỉ phải chữa cháy giỏi hơn, cứu nạn nhanh hơn, mà quan trọng là phải phòng ngừa chủ động hơn và tổ chức lực lượng gần dân, sát địa bàn hơn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô luôn sẵn sàng có mặt khi nhân dân cần. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Từ ngày 1/7/2025, cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lại lực lượng, bố trí các đơn vị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đặc điểm địa lý, dân cư, hạ tầng; tăng cường các điểm thường trực tại khu vực xa trung tâm, địa bàn giáp ranh và những nơi trước đây khoảng cách tiếp cận còn lớn. Đằng sau việc bố trí thêm một điểm thường trực, rút ngắn một quãng đường hay tăng cường một phân đội không đơn thuần là những con số về tổ chức bộ máy.

Bởi đối với nạn nhân còn mắc kẹt trong đám cháy, mỗi giây, mỗi phút được rút ngắn có thể là thêm một cơ hội sống. Đó chính là lý do lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải tiếp tục đổi mới, phải làm chủ khoa học, công nghệ, dữ liệu và phương tiện hiện đại. Và tiếp tục xây dựng con người có bản lĩnh, có kỷ luật, có tri thức, kỹ năng, thể lực và trên hết là tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Đối mặt với "giặc lửa" các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa bao giờ lùi bước. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm là một chặng đường đủ dài để hình thành một truyền thống, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho những mục tiêu, nhiệm vụ mới.

Nhưng dù Hà Nội thay đổi như thế nào, có những giá trị sẽ không bao giờ thay đổi.

Đó là lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân;

Là tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân;

Là bản lĩnh không lùi bước trước hiểm nguy;

Và trên hết, là sự trân trọng đối với từng sinh mạng mà mình có trách nhiệm bảo vệ.

"Vị thế và niềm tin mà lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có được hôm nay được xây dựng bằng trí tuệ, công sức, lòng quả cảm và cả sự hy sinh của biết bao người đi trước”, Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh.

65 năm trước, những người lính cứu hỏa đầu tiên của Hà Nội bắt đầu công việc của mình bằng mong muốn rất giản dị: Giữ cho một mái nhà không cháy, một khu phố bình yên.

65 năm sau, giữa một Thủ đô hiện đại, sứ mệnh ấy vẫn còn nguyên giá trị.

Phòng cháy tốt để tiếng còi báo cháy ít phải vang lên.

Nhưng một khi nhân dân cần, người chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô sẽ có mặt nhanh nhất, hành động quyết liệt nhất, với trách nhiệm cao nhất.

Bởi phía trước người lính có thể là lửa, khói, đổ nát và hiểm nguy.

Nhưng phía sau họ là những mái nhà, những gia đình, là tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Là bình yên của Thủ đô.