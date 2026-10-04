Hà Nội lập dấu ấn với 2 giải thưởng du lịch hàng đầu châu Á

Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards - WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026 diễn ra tại Maldives, Hà Nội cùng nhiều điểm đến, doanh nghiệp và tổ chức du lịch của Việt Nam được vinh danh ở nhiều hạng mục.

Hà Nội được trao 2 giải thưởng gồm "Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á" (Asia's Leading City Break Destination) và "Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam" (Vietnam's Leading City Cultural Destination).

Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 liên tiếp Hà Nội giành danh hiệu "Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á", sau các năm 2022, 2023, 2024 và 2025. Theo WTA, Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm các điểm đến được đề cử ở hạng mục này cùng Bangkok, Hong Kong, Kuala Lumpur, Kyoto, Seoul, Shanghai, Singapore, Tokyo và Xiamen.

Du khách tham quan, trải nghiệm các điểm đến tại Hà Nội.

Danh hiệu tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của Hà Nội đối với dòng khách tìm kiếm những kỳ nghỉ ngắn ngày tại đô thị, với khả năng kết hợp tham quan di sản, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, vui chơi, mua sắm và các hoạt động giải trí.

Năm 2026 cũng đánh dấu lần thứ ba Hà Nội được trao danh hiệu "Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam"- Vietnam's Leading City Cultural Destination" (liên tiếp trong các năm 2024, 2025 và 2026). Giải thưởng ghi nhận những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống được hình thành, gìn giữ qua nhiều thế kỷ, đồng thời phản ánh sức hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách quan tâm đến trải nghiệm văn hóa và khám phá di sản.

Với bề dày lịch sử hơn 1.000 năm, Hà Nội sở hữu hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, cùng nhiều không gian văn hóa, làng nghề, di tích lịch sử, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực đặc trưng. Đây là những nguồn lực quan trọng để Thủ đô phát triển các sản phẩm du lịch có chiều sâu, tạo thêm trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh việc phát huy giá trị di sản, Hà Nội những năm qua tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ và các sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng, chất lượng cao.

Sự kết hợp giữa bảo tồn di sản với phát triển sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ đang góp phần mở rộng sức hấp dẫn của điểm đến.

Việc tiếp tục được vinh danh tại WTA 2026 cũng diễn ra trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang được định hướng phát triển theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa.

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Theo định hướng này, phát triển du lịch không chỉ đặt mục tiêu gia tăng lượng khách mà còn chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của điểm đến. Nghị quyết 26 cũng đặt mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Hồ Gươm huyền ảo trong ánh sáng nghệ thuật.

Đối với Hà Nội, những danh hiệu quốc tế tiếp tục là động lực để Thủ đô phát huy thế mạnh về văn hóa, di sản, ẩm thực và các giá trị đặc trưng; đồng thời đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Trong thời gian tới, thành phố định hướng chú trọng phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, kinh tế đêm; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và cung cấp dịch vụ, qua đó nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục đổi mới hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch, mở rộng hợp tác với các thị trường quốc tế, tăng cường liên kết giữa các địa phương và doanh nghiệp, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh của điểm đến.