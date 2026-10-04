Sắc màu năm châu rực rỡ giữa không gian Hà Nội

Hơn 1.000 người cùng tham gia cuộc diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp trang phục truyền thống các quốc gia, tạo nên không gian văn hóa đa dạng ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm.

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hà Nội chủ trì, chỉ đạo Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức thực hiện.

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông; Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL) Nguyễn Phương Hòa, Giám đốc Sở VHTT&DL TP. Hà Nội Phạm Tuấn Long; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ VHTT&DL, TP. Hà Nội cùng các Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán. (Ảnh: Trần Huấn)

Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, lễ hội đưa nhiều loại hình nghệ thuật, trang phục truyền thống và những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam và các quốc gia tham dự đến gần công chúng. Không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm trở thành sân khấu mở, nơi nghệ thuật được trình diễn trong sự tương tác trực tiếp với người dân và du khách.

Nơi hội tụ các nền văn hóa

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức chương trình tại khu vực hồ Hoàn Kiếm - không gian lưu giữ nhiều lớp giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.

Theo ông Phạm Tuấn Long, sự tham gia của các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ nhiều quốc gia tạo nên một cuộc gặp gỡ văn hóa quốc tế sinh động, cởi mở. Qua âm nhạc, trang phục truyền thống và nghệ thuật trình diễn, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử, truyền thống, cách sống cũng như những giá trị được mỗi dân tộc trân trọng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là cuộc diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp với trang phục truyền thống của các quốc gia, quy tụ hơn 1.000 người. Những tà áo dài cùng các sắc màu trang phục truyền thống tạo nên hình ảnh đa dạng trên các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật và tổ chức văn hóa đến từ 15 quốc gia gồm Áo, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Iran, Lào, Mông Cổ, Morocco, Philippines, Tây Ban Nha, Ukraina, Peru, Sri Lanka và Việt Nam.

Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu. (Ảnh: Trần Huấn)

Các chương trình biểu diễn giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật và văn hóa đặc sắc, từ âm nhạc truyền thống Ba Tư, múa dân gian Mexico và Peru, nghệ thuật trình diễn truyền thống của UAE đến Taekwondo Hàn Quốc. Cùng tham gia còn có các thành viên Lân - Sư - Rồng, nghệ nhân, nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống Thủ đô, phụ nữ Thủ đô, Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam, người mẫu và nghệ sĩ.

Sự đa dạng về thành phần tham gia giúp lễ hội tạo nên nhiều lớp trình diễn khác nhau. Bên cạnh các đoàn nghệ thuật quốc tế là những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, trong đó áo dài và nghệ thuật truyền thống trở thành điểm nhấn xuyên suốt chương trình.

Lễ hội cũng khuyến khích sự tham gia của các gia đình nhiều thế hệ, hướng tới một không gian văn hóa cộng đồng, nơi các thế hệ cùng hiện diện và trải nghiệm. Qua đó, hoạt động văn hóa không chỉ dành cho khán giả chuyên biệt mà trở thành một phần của đời sống đô thị và sinh hoạt cuối tuần của người dân.

Việc đưa các hoạt động biểu diễn ra không gian công cộng tạo điều kiện để người dân và du khách trực tiếp tham gia vào không khí lễ hội. (Ảnh: Trần Huấn)

Đưa nghệ thuật đến gần cộng đồng

Lộ trình diễu hành bắt đầu từ khu vực Sở VHTT&DL, qua đền Bà Kiệu và kết thúc tại sân khấu chính ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Trên hành trình, công chúng được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và trình diễn trang phục.

Việc đưa các hoạt động biểu diễn ra không gian công cộng tạo điều kiện để người dân và du khách trực tiếp tham gia vào không khí lễ hội. Thay vì thưởng thức nghệ thuật trong một không gian biểu diễn cố định, công chúng có thể gặp các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật và những sắc màu văn hóa khác nhau ngay trên tuyến phố trung tâm của Hà Nội.

Theo Sở VHTT&DL Hà Nội, việc tổ chức các hoạt động nghệ thuật tại hồ Hoàn Kiếm thời gian qua từng bước làm phong phú đời sống văn hóa của Thủ đô.

Cùng với “Sắc màu năm châu”, Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các không gian công cộng như Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ hai, Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế tại Hà Nội và các chương trình nghệ thuật cộng đồng.

Thông qua cuộc diễu hành và các tiết mục biểu diễn, công chúng có dịp tiếp cận trực tiếp với nhiều nét văn hóa khác nhau. (Ảnh: Trần Huấn)

Đặc biệt, dự án “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ đang từng bước hình thành không gian thưởng thức nghệ thuật thường xuyên, gần gũi với người dân và du khách. Những hoạt động này góp phần làm cho các không gian văn hóa công cộng trở nên sinh động hơn, đồng thời tạo thêm cơ hội để nghệ thuật hiện diện trong đời sống đô thị.

Trong “Sắc màu năm châu”, tinh thần ấy được thể hiện qua sự kết hợp giữa các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Những khác biệt về ngôn ngữ, trang phục, âm nhạc và hình thức trình diễn không tạo khoảng cách mà trở thành những yếu tố làm nên sự phong phú của chương trình.

Thông qua cuộc diễu hành và các tiết mục biểu diễn, công chúng có dịp tiếp cận trực tiếp với nhiều nét văn hóa khác nhau, đồng thời hiểu thêm về những giá trị truyền thống của Việt Nam. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, một Thủ đô giàu truyền thống, thân thiện, cởi mở và hội nhập.

Ngành VHTT&DL Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, tạo thêm những không gian giao lưu, đưa nghệ thuật đến gần cộng đồng và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

“Sắc màu năm châu” góp thêm một hoạt động giàu tính cộng đồng. (Ảnh: Trần Huấn)

Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” khép lại một ngày hội văn hóa với nhiều hình thức trình diễn đa dạng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Từ áo dài Việt Nam, trang phục truyền thống các quốc gia đến âm nhạc và nghệ thuật dân gian, chương trình cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa khi được đưa vào không gian cộng đồng.

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, “Sắc màu năm châu” góp thêm một hoạt động giàu tính cộng đồng, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, mở rộng giao lưu giữa các nền văn hóa và đưa hình ảnh Hà Nội đến gần hơn với bạn bè quốc tế.