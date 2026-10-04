Ngành du lịch Trung Quốc sôi động nhờ kỳ nghỉ kéo dài

Du khách Trung Quốc có xu hướng kéo dài kỳ nghỉ, kết hợp nhiều điểm đến và dành nhiều thời gian hơn cho mỗi chuyến đi. (Nguồn: CGTN)

Thay vì chỉ tranh thủ những ngày nghỉ chính thức, nhiều người Trung Quốc đã dùng thêm ngày phép để kéo dài thời gian đi du lịch. Nhờ đó, các chuyến đi có xu hướng xa hơn, dài ngày hơn và kết hợp nhiều điểm đến.

Theo dữ liệu của Trip.com, cứ 10 du khách Trung Quốc thì có khoảng 1 người dùng 3 ngày phép để nối kỳ nghỉ Trung thu với Quốc khánh, tạo thành kỳ nghỉ kéo dài 13 ngày.

Thời gian nghỉ dài hơn cũng giúp người dân nước này có thể đến nhiều nơi trong cùng một chuyến đi, thay vì chỉ dành vài ngày cho một điểm đến.

Các hành trình qua nhiều thành phố và những chương trình chú trọng trải nghiệm vì thế ngày càng được ưa chuộng.

Dữ liệu từ nền tảng du lịch Qunar cho thấy, tính đến ngày 1/10 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, khoảng 20% du khách đã đến thành phố thứ hai trong hành trình.

Gần 30% đặt phòng khách sạn tại ít nhất 2 thành phố.

Đáng chú ý, lượng đặt phòng cho những hành trình lưu trú tại từ 4 thành phố trở lên tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lượng người đi lại tăng mạnh cũng đặt thêm áp lực lên hệ thống giao thông.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc cho biết, mạng lưới đường sắt nước này đã phục vụ 25,204 triệu lượt hành khách trong ngày 1/10, mức cao nhất từng được ghi nhận trong một ngày.

(theo THX)