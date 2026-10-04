Bang Chan của Stray Kids quyên góp 300 triệu won nhân dịp sinh nhật

Khoản tiền quyên góp được Bang Chan chia thành ba phần, mỗi phần trị giá 100 triệu won, dành cho HearCycle, World Vision và OSEAN.

Trong đó, khoản quyên góp cho HearCycle sẽ hỗ trợ chi phí điều trị y tế và các chương trình tái hòa nhập xã hội dành cho thanh thiếu niên bị khiếm thính.

Với World Vision, số tiền này được sử dụng để trao học bổng và cung cấp các hỗ trợ chuyên biệt cho trẻ em, thanh thiếu niên đến từ những gia đình có thu nhập thấp.

Trong khi đó, khoản đóng góp dành cho OSEAN sẽ được sử dụng cho các hoạt động làm sạch bờ biển và sông ngòi, góp phần giải quyết vấn đề rác thải biển và bảo vệ môi trường.

Bang Chan. Ảnh: Allkpop

Chia sẻ về hoạt động thiện nguyện nhân dịp sinh nhật, Bang Chan cho biết: “Thật ý nghĩa khi có thể giúp đỡ nhiều lĩnh vực cần thiết, từ ước mơ của trẻ em đến môi trường sống của chúng ta. Tôi hy vọng tấm lòng chân thành của mình sẽ đến được mọi nơi cần giúp đỡ và góp phần cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”.

Khoản quyên góp mới nhất tiếp tục nối dài hành trình thiện nguyện của trưởng nhóm Stray Kids.

Chỉ một tháng trước, Bang Chan đã quyên góp tổng cộng 200 triệu won cho Bệnh viện Phục hồi chức năng Seoul và Ủy ban UNICEF Hàn Quốc sau trận lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal.

Trước đó, vào sinh nhật năm 2025, nam ca sĩ cũng quyên góp 200 triệu won cho các hoạt động xã hội. Năm 2024, anh đóng góp 100 triệu won cho Quỹ Cộng đồng Hàn Quốc.

Với khoản đóng góp 300 triệu won trong dịp sinh nhật năm nay, Bang Chan một lần nữa cho thấy hoạt động thiện nguyện đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình của anh bên cạnh sự nghiệp âm nhạc cùng Stray Kids.