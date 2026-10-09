MU đối mặt khủng hoảng lực lượng trước Tottenham

MU đối mặt nguy cơ thiếu nhiều trụ cột trước trận gặp Tottenham tại Old Trafford.

Kỳ nghỉ quốc tế lẽ ra là quãng thời gian để MU lấy lại thăng bằng sau khởi đầu thất vọng. Nhưng khi Premier League trở lại, HLV Michael Carrick lại phải đối diện một bài toán khác: nhiều trụ cột chưa chắc đủ thể trạng để ra sân trước Tottenham tại Old Trafford.

Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko và Noussair Mazraoui đều gặp vấn đề thể lực trong thời gian tập trung đội tuyển. Patrick Dorgu cũng khiến MU lo lắng, trong khi Bruno Fernandes, Matthijs de Ligt và Amad Diallo chưa đạt trạng thái tốt nhất. Một số nguồn tại Anh cho biết số cầu thủ cần được đánh giá trước trận có thể lên tới gần 10 người.

Đáng lo hơn, phần lớn những cái tên này lại nằm ở những vị trí MU khó thay thế.

Carrick thiếu lựa chọn ở những điểm then chốt

Rashford vẫn là một trong những cầu thủ có khả năng tạo đột biến tốt nhất của MU. Mainoo giúp tuyến giữa giữ bóng và thoát pressing, còn Sesko mang đến phương án trung phong có thể kéo giãn hàng thủ đối phương. Ở hai biên, Mazraoui và Dorgu giúp Carrick duy trì chiều rộng và khả năng lên bóng.

Nếu chỉ thiếu một hoặc hai cầu thủ, MU vẫn có thể xoay xở. Nhưng khi nhiều vị trí cùng lúc bị ảnh hưởng, vấn đề chiều sâu lập tức lộ rõ.

Đây là điều đáng lo bởi MU vốn chưa vận hành ổn định từ đầu mùa. Sau 5 vòng Premier League, họ mới có 5 điểm và đứng thứ 12. Đội bóng của Carrick chỉ giành 2 điểm trong 3 vòng gần nhất, hòa Everton và Fulham, xen giữa là thất bại 0-1 trước Man City ngay tại Old Trafford.

Trong chuỗi trận ấy, MU không chỉ thiếu kết quả mà còn thiếu sự ổn định trong cách chơi. Có thời điểm họ kiểm soát bóng tốt nhưng không đủ sắc bén ở khu vực cuối sân. Có trận tuyến giữa không kiểm soát được nhịp độ, trong khi khả năng đưa bóng lên phía trên dưới sức ép pressing vẫn thiếu thuyết phục.

Vì vậy, đợt chấn thương này không đơn thuần khiến Carrick mất vài cái tên. Nó có thể lấy đi chính những phương án phù hợp nhất để giải quyết các vấn đề MU đang mắc phải.

Carrick có thể phải xoay xở khi nhiều vị trí quan trọng của MU cùng lúc gặp vấn đề thể lực.

Nếu Mainoo vắng mặt, tuyến giữa mất một cầu thủ có khả năng xoay sở trong không gian hẹp. Nếu Sesko không thể đá, bài toán trung phong lại trở nên khó hơn. Còn khi Dorgu và Mazraoui cùng gặp vấn đề, hai hành lang biên sẽ khiến Carrick phải tính toán lại cách triển khai bóng.

Ngay cả khi một số cầu thủ kịp trở lại, câu hỏi vẫn là họ có đủ thể lực để chơi với cường độ cao hay không. Có tên trong danh sách thi đấu và thực sự sẵn sàng cho một trận Premier League là hai chuyện khác nhau.

Tottenham đến đúng lúc MU dễ tổn thương

Tottenham cũng không có khởi đầu tốt. Đội bóng London chưa thắng sau 5 vòng, mới có 2 điểm và đứng cuối bảng. Họ cũng thiếu một số cầu thủ quan trọng, trong đó có Xavi Simons và Wilson Odobert, trong khi vài hậu vệ vẫn phải chạy đua với thời gian để kịp trở lại.

Chính điều đó khiến trận đấu càng khó lường.

Đây không phải cuộc đối đầu giữa hai đội đang ở trạng thái tốt nhất. Nhiều khả năng, bên nào hạn chế sai lầm tốt hơn sẽ có lợi thế. Trong bối cảnh ấy, đội hình sứt mẻ khiến MU mất đi phần nào khả năng chủ động.

Carrick cần ba điểm không chỉ để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Một thất bại trước đội đang đứng cuối bảng ngay tại Old Trafford sẽ đẩy MU sâu hơn vào khủng hoảng và làm sức ép lên HLV tăng mạnh.

MU từng thắng Tottenham 2-0 ở lần gặp gần nhất tại Old Trafford, nhưng thành tích đối đầu trong hai mùa gần đây không hẳn nghiêng về phía họ. Tottenham đã thắng MU ở một số trận quan trọng, đáng chú ý nhất là chung kết Europa League 2025.

Vì thế, cuộc đối đầu cuối tuần này còn là phép thử cho chiều sâu đội hình của MU.

Một CLB đặt mục tiêu trở lại nhóm đầu Premier League không thể phụ thuộc quá nhiều vào một vài cá nhân. Khi chấn thương xuất hiện cùng lúc, hệ thống phải đủ tốt để người thay thế bước vào mà không khiến chất lượng đội bóng giảm quá mạnh.

MU hiện chưa cho thấy điều đó.

Carrick vẫn có thể nhận tin vui vào phút chót nếu Rashford, Mainoo, De Ligt hay Amad kịp bình phục. Nhưng ngay cả trong trường hợp ấy, đợt khủng hoảng lực lượng trước Tottenham vẫn là lời cảnh báo: đội hình MU chưa đủ dày để chịu được nhiều biến động cùng lúc.

Với một mùa giải dài, đây có thể là vấn đề lớn hơn cả riêng trận đấu cuối tuần này.