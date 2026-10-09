Ronaldo bị treo giò tạm thời.

Theo Goal, quy định kỷ luật của FPF khiến siêu sao 41 tuổi tự động nhận án treo giò tạm thời và bắt đầu có hiệu lực ngay khi Ronaldo rời khỏi trại tập trung tuyển Bồ Đào Nha. Hội đồng kỷ luật của Liên đoàn sẽ họp để quyết định mức phạt chính thức, dao động từ một đến sáu tháng.

Luật sư Goncalo Almeida, đồng thời là thẩm phán của FIFA, khẳng định thêm rằng FPF sẽ tiến hành các thủ tục kỷ luật thông qua Hội đồng Kỷ luật. Ronaldo sẽ được thông báo về vụ việc và có cơ hội trình bày ý kiến để bảo đảm quyền được giải trình theo đúng quy trình pháp lý.

"Khoản đầu tiên của Điều 160 quy định rõ mức kỷ luật đối với hành vi vi phạm, trong khi khoản thứ hai nêu rằng cầu thủ vắng mặt hoặc tự ý rời đội sẽ bị đình chỉ tạm thời ngay lập tức. Sau đó, Liên đoàn sẽ đưa ra quyết định. Quá trình này sẽ diễn ra rất nhanh", ông Almeida nhận định.

Nếu phải nhận án phạt dài hơn một tháng, Ronaldo nguy cơ bỏ lỡ hai trận đấu của Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch và Xứ Wales tại Nations League vào tháng 11. Tuy nhiên, ESPN đánh giá khả năng CR7 phải chịu án phạt ở mức cao nhất là rất thấp, xét đến vị thế của anh ở tuyển quốc gia. Anh cũng sẽ được cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có lời xin lỗi công khai gửi tới người hâm mộ.

Ronaldo nguy cơ lỡ hai trận đấu vào tháng 11.

Mâu thuẫn bùng phát sau trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy ngày 28/9, khi Ronaldo phải ngồi dự bị suốt trận. CR7 cho biết anh được HLV Jesus hứa trao cơ hội thi đấu khoảng 30 phút, nhưng cuối cùng không được tung vào sân dù đã khởi động trong thời gian dài.

Theo chân sút người Bồ Đào Nha, đây không phải lần duy nhất Jesus khiến anh thất vọng. Ronaldo cho rằng nhà cầm quân này tiếp tục phá vỡ thỏa thuận khi tuyên bố trong buổi họp báo rằng ông là người đưa ra quyết định.

Chủ nhân năm Quả bóng Vàng tiết lộ hai người từng thống nhất một số nội dung phát biểu trước truyền thông. Trong đó, Jesus được cho là sẽ thừa nhận sai lầm khi để một cầu thủ có tầm vóc như Pele hay Maradona khởi động nhưng không sử dụng.

Dù căng thẳng với ban huấn luyện, Ronaldo khẳng định anh chưa có ý định chia tay đội tuyển. Tiền đạo này đang tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và tuyên bố sẵn sàng trở lại sau khi chấp hành án phạt.