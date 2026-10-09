Thuỳ Linh gặp cựu số 1 thế giới tại vòng 1 Giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2026

Sau khi dừng bước ở vòng 2 Arctic Open 2026 tại Phần Lan, Thùy Linh tiếp tục hành trình thi đấu châu Âu với thử thách được đánh giá rất khó khăn.

Thuỳ Linh đối diện với thử thách lớn ngay tại vòng 1

Trên bảng xếp hạng thế giới, tay vợt Việt Nam đứng thứ 30, kém Intanon 25 bậc. Tuy nhiên, thành tích đối đầu giữa hai người đang cân bằng với 2 chiến thắng sau 4 lần chạm trán.

Đáng chú ý, Thùy Linh từng đánh bại đối thủ Thái Lan tại German Open 2024 và Giải vô địch thế giới 2025. Những kết quả này cho thấy tay vợt sinh năm 1997 đủ khả năng cạnh tranh nếu duy trì được sự ổn định và phát huy tốt chiến thuật.

Dù vậy, lần gặp gần nhất tại China Open hồi tháng 7.2026 đã kết thúc với chiến thắng ngược dòng dành cho Intanon, sau khi Thùy Linh khởi đầu thuận lợi. Kết quả đó cho thấy tay vợt Thái Lan có khả năng điều chỉnh lối chơi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Từng vô địch thế giới năm 2013 và vươn lên vị trí số 1 thế giới, Intanon nổi bật với lối chơi giàu kỹ thuật, khả năng điều cầu chính xác, bỏ nhỏ tinh tế và kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Tay vợt 31 tuổi của Thái Lan còn là đương kim vô địch Đan Mạch mở rộng, nên có thêm sự tự tin và kinh nghiệm tại giải đấu này.

Với Thùy Linh, thành tích đối đầu cân bằng là cơ sở để hướng tới kết quả tích cực. Tuy nhiên, muốn tạo bất ngờ trước đối thủ giàu kinh nghiệm, tay vợt Việt Nam cần hạn chế lỗi đánh hỏng, duy trì khả năng phòng thủ và tận dụng tốt cơ hội ở những thời điểm then chốt.