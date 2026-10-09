Everton bị rao bán

Chủ Mỹ bất ngờ muốn bán Everton.

Theo thông báo chính thức ngày 9/10, TFG đang tìm kiếm các phương án đầu tư mới cho Everton, trong đó có khả năng chuyển nhượng quyền kiểm soát CLB cho một chủ sở hữu khác.

Hồi tháng 9, tập đoàn Mỹ bắt đầu thăm dò thị trường nhằm tìm kiếm nguồn vốn bên ngoài. Ban đầu, phương án được xem xét là bán một phần cổ phần thiểu số để bổ sung tài chính, nhưng giờ đây, khả năng bán phần lớn cổ phần cũng được đặt lên bàn đàm phán.

"TFG đang tìm hiểu các lựa chọn đầu tư mới cho Everton, bao gồm khả năng bán cổ phần chi phối. Khi tiếp quản CLB, chúng tôi phải đối mặt với những bất ổn tài chính nghiêm trọng cùng nhiều thách thức cả trong lẫn ngoài sân cỏ", thông báo của đội bóng nêu rõ.

Tập đoàn Friedkin hoàn tất việc mua lại 94% cổ phần của Everton từ Farhad Moshiri vào tháng 12/2024, sau gần hai năm đàm phán và nhiều thương vụ chuyển giao tiềm năng đổ vỡ. Thời điểm đó, đội bóng Anh trải qua giai đoạn khó khăn về tài chính, khiến tương lai của CLB liên tục bị đặt dấu hỏi.

Kể từ khi tiếp quản, TFG tập trung ổn định hoạt động và hỗ trợ hoàn thành sân vận động mới, dự án được người hâm mộ chờ đợi trong nhiều năm. Tập đoàn hiện cũng sở hữu AS Roma và AS Cannes.

TFG cho biết nền tảng hoạt động của Everton đã được củng cố, tạo điều kiện để CLB tính đến giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, bất kỳ đối tác nào muốn tham gia đều phải đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt về khả năng quản lý và định hướng phát triển đội bóng.

Everton khép lại mùa trước ở vị trí thứ 13 tại Premier League, đồng thời ghi nhận khoản lợi nhuận khoảng 25 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Mùa giải hiện tại mang đến những tín hiệu tích cực hơn. Sau 5 vòng đấu, Everton chưa thua tại Premier League, đứng thứ 7 với hai chiến thắng và ba trận hòa, bằng điểm với Liverpool.