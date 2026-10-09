Thắng 20-0, U17 nữ Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại

U17 nữ Việt Nam đang nắm quyền tự quyết tới U17 nữ châu Á 2027.

U17 nữ Việt Nam vừa có chiến thắng tưng bừng 20-0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Dù tạo nên cách biệt tỷ số ấn tượng, đội chủ nhà vẫn chưa thể sớm ăn mừng tấm vé đến vòng chung kết tại Trung Quốc, khi cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng D vẫn chưa ngã ngũ.

Theo thể thức vòng loại, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới giành quyền đi tiếp. Sau hai lượt trận, U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Kyrgyzstan đều sở hữu 6 điểm tuyệt đối. Vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở lượt đấu cuối sẽ mang tính chất quyết định đến cơ hội giành vé của cả hai.

Trước khi vùi dập Quần đảo Bắc Mariana, U17 nữ Việt Nam đã khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 6-0 trước Palestine. Hai trận toàn thắng giúp đội bóng của HLV Okiyama Masahiko ghi tổng cộng 26 bàn và chưa để thủng lưới lần nào, qua đó đạt hiệu số +26.

Trong khi đó, U17 nữ Kyrgyzstan cũng có 6 điểm sau hai lượt trận, nhưng sở hữu hiệu số +19. Như vậy, U17 nữ Việt Nam đang nắm lợi thế 7 bàn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D.

Hòa hoặc thắng Kyrgyzstan, U17 nữ Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp

Với lợi thế hiện tại, U17 nữ Việt Nam chỉ cần không thua Kyrgyzstan ở lượt trận cuối để hoàn thành mục tiêu. Nếu giành chiến thắng, đội chủ nhà sẽ có 9 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng D.

Ngay cả trong trường hợp hai đội hòa nhau, U17 nữ Việt Nam vẫn giành vé đi tiếp nhờ ưu thế về hiệu số bàn thắng bại. Khi đó, cả hai cùng có 7 điểm và cần xét đến các tiêu chí xếp hạng tiếp theo theo điều lệ giải đấu. Với khoảng cách 7 bàn hiện tại, đội bóng áo đỏ đang chiếm ưu thế đáng kể.

Tuy nhiên, một thất bại sẽ khiến mọi lợi thế của U17 nữ Việt Nam trở nên vô nghĩa. Kyrgyzstan khi ấy sẽ vươn lên 9 điểm, trong khi đại diện Việt Nam chỉ có 6 điểm và chắc chắn mất ngôi đầu bảng. Do vòng loại không trao suất đi tiếp cho các đội nhì bảng, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ phải dừng bước.

Bởi vậy, chiến thắng 20-0 trước Quần đảo Bắc Mariana mới chỉ giúp U17 nữ Việt Nam tạo đà thuận lợi, chứ chưa đảm bảo tấm vé dự vòng chung kết. Trận đấu với Kyrgyzstan sẽ là thử thách lớn nhất và cũng mang tính quyết định đối với hành trình của đội tại vòng loại năm nay.

Tại giải đấu ở Trung Quốc, 4 đội đã được đặc cách góp mặt gồm CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Australia và chủ nhà Trung Quốc. Tám suất còn lại sẽ dành cho các đội đứng đầu vòng loại.

Sau màn trình diễn áp đảo với 26 bàn thắng và chưa để lọt lưới, U17 nữ Việt Nam có cơ sở để tự tin trước trận quyết đấu. Dẫu vậy, các học trò của HLV Okiyama Masahiko vẫn cần duy trì sự tập trung tối đa để biến lợi thế về hiệu số thành tấm vé chính thức đến vòng chung kết châu lục.