Messi giã từ tuyển Argentina vì người quan trọng nhất

Messi giã từ tuyển Argentina sau cái chết của cha.

Hôm 7/10, trận đấu tri ân và lời phát biểu chia tay đội tuyển Argentina của Messi tại sân Monumental khép lại hành trình 21 năm khoác áo Albiceleste. Trong lời chia tay, ngay những giây đầu tiên của bài phát biểu giã từ sự nghiệp quốc tế, Messi thốt lên: "Điều đầu tiên tôi nghĩ đến chắc chắn là cha tôi... Tôi chẳng còn gì khác ngoài lời cảm ơn".

Hình bóng người cha

Trong cuốn sách "Chuyện diệu kỳ của Bọ Chét - Leo Messi", tác giả Michael Part khắc họa ông Jorge Messi không chỉ là một người cha mà là "điểm tựa sinh tồn" của Messi.

Ông Jorge, một công nhân nhà máy thép phải làm việc từ 4 giờ sáng, chính là người chạy vạy khắp nơi tìm kinh phí chữa căn bệnh thiếu hormone tăng trưởng cho con.

Ông là người chấp nhận rời bỏ quê hương Rosario để đưa cậu con trai 13 tuổi sang Barcelona dấn thân vào vùng đất mới. Chính ông là người thúc đẩy Messi chơi cho tuyển Argentina, đồng thời cố liên hệ với LĐBĐ quê hương khi người Tây Ban Nha ngỏ lời mời.

Trước đó, trong bức tâm thư đầy xúc động hồi tháng 8, Messi chia sẻ nỗi đau mất cha, nhắc lại những tin nhắn quen thuộc sau mỗi trận đấu và thừa nhận anh đang hoài nghi về quãng thời gian còn lại với bóng đá.

Cuốn sách đã được xuất bản tại Việt Nam.

Messi tiết lộ cha anh luôn mong con trai góp mặt tại giải đấu này. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi World Cup khởi tranh, sức khỏe của ông Jorge chuyển biến xấu.

Lời cảm ơn của Messi ngày chia tay chính là sự đền đáp cho hàng ngàn giờ hy sinh, những áp lực khủng khiếp mà ông Jorge phải gánh chịu để bảo vệ ước mơ của đứa con trai bé nhỏ.

Với người bà Celia

Mỗi khi Messi ghi bàn và giơ hai ngón tay chỉ lên trời, đó là hành động tri ân người bà Celia Olivera Cuccittini, người qua đời từ khi anh mới 11 tuổi. Trong cuốn sách, tác giả Michael Part dành những trang viết xúc động nhất về bà Celia, người đầu tiên nhìn ra thiên tài của "Bọ Chét".

Khi HLV đội bóng địa phương Grandoli từ chối cho cậu bé Messi 4 tuổi vào sân vì quá nhỏ con, chính bà Celia đã đứng ra đảm bảo: "Hãy cho nó vào sân, nó sẽ cứu cả đội đấy!".

Hình ảnh và lời hứa của bà Celia năm xưa chính là ngọn lửa đi theo Messi qua muôn vàn thất bại, như lần tuyên bố chia tay năm 2016 hay những thất bại ở chung kết, để anh kiên trì chiến đấu cho đến đỉnh cao World Cup 2022 và 2026.

Messi trong ngày chia tay tuyển Argentina.

Đọc cuốn sách của Michael Part, độc giả hiểu rằng Messi không phải là một cỗ máy hay một sản phẩm công nghiệp. Sự vĩ đại của anh được nuôi dưỡng bằng tình yêu gia đình bình dị nhất tại Rosario.

Trong ngày chia tay năm 2026, thay vì tự hào về 126 bàn thắng hay bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, Messi chỉ nhắc về niềm tự hào được khoác chiếc áo đội tuyển, biết ơn cha và tri ân gia đình.

Sự khiêm nhường ấy giống hệt như hình ảnh chú "Bọ Chét" nhỏ bé, nhút nhát nhưng giàu tình cảm được mô tả trong cuốn sách ngày nào. Gia đình chính là điểm bắt đầu và cũng là nơi Messi tìm về để khép lại hành trình huyền thoại của mình.