Thị trường chứng khoán 1/10 tiếp tục 'đỏ lửa'

Kết phiên đầu tháng 10, Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) lao dốc -19,32 điểm, qua đó đưa chỉ số chung lùi về 1.749,30 điểm, mức giảm tương đương -1,09%.

Các chỉ số phụ khác như HNX cũng suy giảm ở mức -1,10% trong khi Up-Index đảo chiều với mức tăng nhẹ +0,17%.

Biến động thị trường phiên 1/10 (nguồn Fireant).

Diễn biến trên sàn đại diện cho chỉ số VN-Index (HSX) cho thấy, phe bán chiếm ưu thế với 177 mã chìm trong sắc đỏ, chiều ngược lại có 110 mã tăng điểm. Phe bán cũng chiếm ưu thế trên sàn HNX nhưng yếu hơn tại sàn UpCom.

Diễn biến dòng tiền cho thấy, nhóm cổ phiếu ngành dầu khí hút tiền trở lại với các mã 'họ P' như PVS, PVB, PVC, PVD, PVX đồng loạt tăng trở lại với trọng tâm thuộc về PVX +2,95%. Các mã khác như DCM, DPM cũng tăng nhẹ và đạt mức tham chiếu.

Tại nhóm cổ phiếu ngành tài chính - ngân hàng có diễn biến không khả quan khi sắc đỏ bao phủ với cổ phiếu đầu ngành VCB -0,69%, BID -1,39%, các mã khác như VPB -0,43%, MBB 0,51%, trong khi STB gây sốc với mức giảm -5% và LPB -4,55%...

Tại các nhóm ngành khác đang cho thấy diễn biến phân hóa cao độ theo hướng, dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu được dự báo kết quả kinh doanh tốt.

Nhóm bán lẻ ghi nhận cổ phiếu MSN tăng mạnh với 2,75%, trong khi MWG cũng bắt đầu xanh trở lại với mức tăng 0,28% và HAG cũng đạt mức tăng 4,61%...

Dòng tiền lớn cũng đang chảy vào nhóm cổ phiếu tiềm năng như VTP của nhà Viettel với mức tăng 1,53%, hay cổ phiếu VGI đạt mức tăng 0,25%...

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp với 16.000 tỷ đồng. Trong đó, HSX đạt giá trị hơn 15.300 tỷ đồng, HNX hơn 600 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại thu hẹp phạm vi bán ròng với giá trị đạt hơn 63 tỷ đồng trên sàn HSX. Tâm điểm bán ròng của khối ngoại diễn ra tại TCB -86,08 tỷ đồng, MSB -69,33 tỷ đồng, VNM - 46,98 tỷ đồng...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua cổ phiếu SBT với giá trị đạt 170,72 tỷ đồng, tiếp đến là VHM và HDB với giá trị hơn 61 tỷ đồng, PLX 51,19 tỷ đồng...

Trước phiên giao dịch, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến tại một số nhóm ngành mạnh, chọn lọc cổ phiếu để tìm điểm mua phù hợp.