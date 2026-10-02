Ðịnh Quán quyết tâm về đích xây dựng nông thôn mới

Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia khảo sát tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Định Quán.

Điểm nổi bật là địa phương chú trọng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, đa mục tiêu, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập của người dân gắn với xây dựng NTM hiện đại.

Thay đổi diện mạo nông thôn

Đến nay, kết cấu hạ tầng nông thôn thiết yếu trên địa bàn xã Định Quán đã được chú trọng đầu tư. Hệ thống điện, giao thông, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa, hệ thống nước sạch tập trung… được đầu tư đồng bộ, góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng độ thụ hưởng trực tiếp cho người dân. Tiêu biểu là hệ thống giao thông nông thôn đã phát triển về số lượng và nâng cấp về chất lượng đem lại diện mạo, sức sống mới cho địa phương. Hệ thống điện phủ khắp xã, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất; đồng thời đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cấp điện tin cậy, ổn định, an toàn hành lang lưới điện và mỹ quan.

Địa phương ưu tiên nguồn lực phát triển nước sạch tập trung; hạ tầng giao thông kết nối các vùng sản xuất tập trung, các tuyến đường liên ấp, đường nội đồng cũng được đầu tư khang trang, sạch đẹp. Công tác chỉnh trang nông thôn, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch, đẹp, nâng cao hiệu quả tổ tự quản về môi trường được nhân rộng khắp các tổ, ấp. Các khu dân cư kiểu mẫu được đầu tư hệ thống đường giao thông sáng - xanh - sạch - đẹp; thực hiện phân loại rác tại nguồn; an ninh trật tự được đảm bảo; có cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh...

Các chỉ tiêu NTM của xã Ðịnh Quán cơ bản đều đã đạt, chỉ còn khâu hoàn thiện hồ sơ minh chứng. Trong quá trình thực hiện, địa phương rất quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thị Ánh Tuyết

Ông Phạm Xuân Diện, Trưởng ấp Phú Ngọc cho hay: Những tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn ấp đã được đầu tư nhiều năm nay. Các tuyến đường luôn sạch đẹp nhờ hoa, cây cảnh trồng 2 bên đường được chăm sóc thường xuyên, cả cộng đồng đều có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Hệ thống chiếu sáng được quan tâm bảo trì. Các khu dân cư đều có nền nếp vì người dân đã có ý thức cao duy trì lối sống văn hóa, văn minh.

Ông Phan Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Định Quán cho biết: Định Quán là một trong 6 xã của thành phố phấn đấu đạt xã NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 vào năm 2026. Đến nay, xã đã hoàn thiện hồ sơ minh chứng và gửi tờ trình đến các sở, ngành thành phố để thẩm định được 42/47 chỉ tiêu. Các chỉ tiêu còn lại như: triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử; tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch, 3 an” đang hoàn thiện hồ sơ minh chứng. Tiêu chí tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, hồ sơ minh chứng hiện nay cơ bản đã hoàn thành, còn một nội dung về kiểm nghiệm nước sạch đang thực hiện. Chỉ tiêu tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người hiện UBND xã phối hợp thống kê cơ sở triển khai công tác điều tra thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã.

Hướng đến nông thôn mới hiện đại

Thế mạnh là nông nghiệp, xã Định Quán tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Địa phương khuyến khích ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, địa phương quan tâm phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn. Định hướng của địa phương là tiếp tục tập trung nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết gắn với công nghiệp bảo quản, chế biến sâu nông sản nhằm nâng cao giá trị sản xuất.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Định Quán Nguyễn Cao Cường chia sẻ: Trong tháng 9-2026, xã đã cơ bản hoàn thành các nội dung tiêu chí NTM, đang xin ý kiến để hoàn thiện hồ sơ minh chứng. Đặc biệt, về thu nhập bình quân đầu người, mục tiêu tăng trưởng của xã đạt 2 con số như thành phố đã đề ra cũng như theo phát động của Trung ương. Về thu ngân sách, địa phương đã vượt mục tiêu đề ra. Lợi thế của địa phương trong xây dựng NTM là tiếp tục phát huy nền tảng thành quả xây dựng NTM giai đoạn trước. Hệ thống chính trị của địa phương quyết tâm sẽ là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước về đạt NTM trong năm 2026. Đây là cơ sở để địa phương phấn đấu hết nhiệm kỳ đạt NTM hiện đại.

Làm việc về kết quả xây dựng NTM của xã Định Quán, bà Tô Thúy Nga, Trưởng phòng NTM, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi Trường) nhận xét: Mục tiêu xây dựng NTM trong giai đoạn 2026-2030 có rất nhiều thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện. Đồng Nai đặt mục tiêu cao khi bộ tiêu chí NTM của Đồng Nai giai đoạn 2026-2030 có nhiều chỉ tiêu, tiêu chí cao hơn so với bộ tiêu chí chung của cả nước. Trong đó, xã Định Quán có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM. Một số tiêu chí còn lại của Định Quán chủ yếu ở khâu hoàn thiện hồ sơ. Kỳ vọng xã Định Quán đi đầu cả nước đạt chuẩn NTM trong năm 2026.