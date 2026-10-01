Bệnh viện Giao thông Vận tải TPHCM chính thức 'về nhà mới'

Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM hiện có 3 Trung tâm điều trị chuyên sâu trong lĩnh vực y học phục hồi.

Có những cuộc chia tay không hẳn là chia tay. Có những lần "về nhà" không phải bắt đầu từ một nơi xa lạ, mà là bước sang một ngôi nhà mới, mang theo cả ký ức, kinh nghiệm và tình cảm của một chặng đường dài.

Ngày 1/10, Bệnh viện Giao thông Vận tải TPHCM chính thức sáp nhập vào Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM. Theo BS.CKII Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải, đây là một dấu mốc có nhiều cảm xúc.

Ông cho biết cảm xúc trong mình "đan xen". Bệnh viện Giao thông Vận tải đã có 50 năm hình thành và phát triển. Vì thế, khi một chương cũ khép lại, sự bồi hồi là điều khó tránh khỏi. Nhưng phía sau nỗi bồi hồi ấy, theo BS. Việt, phần lớn vẫn là sự phấn khởi và kỳ vọng.

"Về chung một nhà" không có nghĩa là phủ lên những gì đã có một lớp sơn mới. Trái lại, đó là cách để những giá trị đã được gây dựng trong nửa thế kỷ tiếp tục có cơ hội được phát huy trong một môi trường mới.

Từ 50 năm ký ức đến một chương mới

Bệnh viện Giao thông Vận tải TPHCM trước đây thuộc Cục Y tế giao thông vận tải, Bộ Xây dựng. Tháng 12/2025, bệnh viện được bàn giao về UBND TPHCM quản lý, đơn vị tiếp nhận là Sở Y tế TPHCM. Từ thời điểm đó, bài toán về hướng đi tiếp theo của bệnh viện cũng được đặt ra.

Trong quá trình ấy, Ban Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải đã nhiều lần trăn trở về mô hình phát triển phù hợp với hệ thống y tế trong giai đoạn mới.

Theo BS.CKII Nguyễn Quốc Việt, sự chuyên sâu và những mô hình kết nối nhiều chức năng đang trở thành một hướng phát triển đáng chú ý. Từ thực tế đó, bệnh viện kiến nghị trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM.

Từ ngày 1/10, BS.CKII Nguyễn Quốc Việt chính thức trở thành lãnh đạo cơ sở 2 Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM.

Điều BS. Việt nhấn mạnh không phải là chuyện "bệnh viện này nhập vào bệnh viện kia", mà là sự cộng hưởng nguồn lực.

Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp có thế mạnh về chuyên khoa sâu, trong khi Bệnh viện Giao thông Vận tải có kinh nghiệm ở một số lĩnh vực y tế cơ bản và chuyên ngành. Khi 2 nguồn lực ấy được đặt trong cùng một hệ thống, kỳ vọng đặt ra là hình thành một chuỗi chăm sóc toàn diện hơn, từ điều trị bệnh lý nền, bệnh cấp tính đến phục hồi chức năng và chăm sóc các bệnh nghề nghiệp.

"Cộng hưởng sức mạnh" là cách BS. Việt gọi về sự kết hợp này, vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một sự thay đổi về tổ chức. Đó là kỳ vọng những gì mỗi bên đang có sẽ không bị hòa tan, mà được bổ sung cho nhau để tạo ra giá trị lớn hơn.

Lấy việc chăm sóc người bệnh làm trung tâm

Trong câu chuyện về sáp nhập, điều BS.CKII Nguyễn Quốc Việt nhắc đến nhiều nhất cuối cùng vẫn là người bệnh.

Ông kỳ vọng sau khi về chung một hệ thống, người dân sẽ có được trải nghiệm khám, chữa bệnh liền mạch và chất lượng hơn. Việc đồng bộ hệ thống trang thiết bị, tổ chức lại nguồn lực cũng được kỳ vọng giúp người bệnh giảm bớt những lần phải di chuyển giữa các cơ sở khi nhu cầu điều trị thay đổi.

Đằng sau một câu chuyện về cơ sở vật chất hay bộ máy, với người thầy thuốc, điều quan trọng vẫn là bệnh nhân có được chăm sóc thuận lợi hơn hay không.

Cũng từ góc nhìn ấy, cuộc "sum họp" của hai bệnh viện không chỉ là câu chuyện của những người đang làm việc trong bệnh viện. Đó còn là câu chuyện của những người bệnh sẽ đến đây trong tương lai.

Nếu trước kia mỗi cơ sở có những thế mạnh riêng, thì trong một mái nhà chung, kỳ vọng là những thế mạnh ấy có thể được nối lại thành một hành trình chăm sóc sức khỏe trọn vẹn hơn. Đối với đội ngũ y bác sĩ, điều BS. Việt mong đợi là một môi trường làm việc rộng hơn, chuyên nghiệp hơn; nơi nhân viên y tế có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

Ông cũng kỳ vọng khi thương hiệu chung ngày càng được củng cố, đời sống và thu nhập của người lao động sẽ ổn định hơn. Nhưng BS.Việt cũng không né tránh những khó khăn phía trước.

"Chúng tôi mang tâm thế của những người xây tổ"

BS. Việt đã trải lòng như thế, bởi với ông, bất kỳ sự thay đổi lớn nào cũng cần một khoảng thời gian để thích nghi. Theo ông, sau sáp nhập, hai bên sẽ phải đối mặt với những khác biệt trong cách thức vận hành, đồng bộ quy trình chuyên môn và hệ thống công nghệ thông tin. Những bỡ ngỡ, thậm chí áp lực trong giai đoạn đầu là điều khó tránh.

Nhưng điều đáng chú ý nằm ở cách BS. Việt nhìn nhận những khó khăn ấy. Ông gọi tâm thế của tập thể Bệnh viện Giao thông Vận tải là tâm thế của "những người xây tổ".

Xây một cái tổ mới không có nghĩa mang nguyên xi cái cũ đặt vào một nơi khác. Đó là quá trình cùng nhau tìm hiểu, lắng nghe, học hỏi và góp từng phần tốt đẹp của mình vào ngôi nhà chung.

"Chúng tôi không coi đây là đi làm ở một nơi khác, mà đây chính là nhà mới của mình" - BS. Việt chia sẻ. Câu nói ấy có lẽ cũng là cách nhẹ nhàng nhất để nói về một cuộc sáp nhập có thể tạo ra nhiều thay đổi đối với một tập thể đã gắn bó với nhau qua nhiều năm.

Bởi phía sau tên gọi của một bệnh viện là những con người. Là những bác sĩ đã dành nhiều năm bên người bệnh. Là những điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên đã quen với từng hành lang, căn phòng, đồng nghiệp và nhịp làm việc của bệnh viện. Là những ký ức được tạo nên trong 50 năm.

Vì thế, bước sang một mái nhà mới không chỉ cần những quyết định hành chính. Nó còn cần sự đồng lòng của con người. Dịp này, BS. Việt gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM cùng các cấp lãnh đạo đã chào đón tập thể Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Và, ông chọn ba từ để gửi gắm đến những đồng nghiệp trong "ngôi nhà mới": Đoàn kết - Thấu hiểu - Cùng phát triển.

Từ hôm nay, 2 bệnh viện chính thức đứng chung trong một mái nhà. Một chặng đường cũ của Bệnh viện Giao thông Vận tải khép lại, nhưng 50 năm ấy không mất đi. Nó đi cùng những người thầy thuốc sang chương mới - như hành trang của một gia đình khi chuyển sang ngôi nhà khác.

Trong ngôi nhà mới ấy, điều được đặt ở trung tâm vẫn là một điều rất cũ, nhưng cũng là điều không bao giờ cũ: Sức khỏe và sự hài lòng của người bệnh.