Chi bộ thôn Thăng Long - đưa chuyển đổi số vào sinh hoạt Đảng

Đảng viên cao tuổi tự tin quét mã để mở tài liệu tham gia sinh hoạt tại Chi bộ thôn Thăng Long, xã Thăng Bình

Chi bộ thôn Thăng Long, xã Thăng Bình, hiện có 94 đảng viên. Trước đây, mỗi kỳ sinh hoạt, ban chi ủy phải chuẩn bị, in ấn và photocopy một lượng lớn tài liệu. Với những văn bản dài, việc đọc, phát và nghiên cứu tài liệu cũng chiếm một phần thời gian của cuộc họp. Cách làm này phù hợp với điều kiện trước đây, nhưng trong bối cảnh CĐS đang diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đổi mới phương thức cung cấp và tiếp nhận thông tin ngày càng rõ nét. Khi Sổ tay đảng viên điện tử được đưa vào sử dụng, nhiều nội dung phục vụ sinh hoạt được chuyển lên môi trường số. Đảng viên có thể chủ động tiếp cận tài liệu trên thiết bị của mình bằng thao tác quét mã QR thay vì chờ tài liệu được in và phát trực tiếp.

Ông Nguyễn Thế Ngọ (77 tuổi) thôn Thăng Long, chia sẻ: “CĐS có thể nhanh với người trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng với người lớn tuổi. Bởi vậy, khi được các đảng viên trẻ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn từng bước, thế hệ đảng viên cao tuổi như chúng tôi cũng dần thành thạo các thao tác trên ứng dụng và rút ngắn khoảng cách với công nghệ”.

Nhờ ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đăng các chỉ thị, nghị quyết trước 10 ngày nên dù chưa đến lịch sinh hoạt chi bộ định kỳ, đảng viên Mai Xuân Tài (93 tuổi), thôn Thăng Long đã có thể nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết sẽ được triển khai trong buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Thông qua việc nắm vững các chỉ thị, nghị quyết sinh hoạt, tại buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ ông Tài đã phát biểu nhiều ý kiến cụ thể, sát với chủ đề sinh hoạt và đưa ra một số giải pháp đúng trọng tâm, trọng điểm nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ông Mai Xuân Tài cho biết: “Trước đây, đến mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ tôi chỉ biết trước chủ đề sinh hoạt mà không nắm được những nội dung cụ thể. Muốn biết rõ thì phải gọi điện hỏi bí thư chi bộ hoặc lên mạng đọc báo, nghe đài. Giờ đây, nhờ ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, tôi và các đảng viên trong chi bộ đã có thời gian nghiên cứu trước nội dung buổi sinh hoạt từ đó chuẩn bị ý kiến đóng góp xác đáng, chất lượng".

Bí thư Chi bộ thôn Thăng Long Đặng Ngọc Cường, cho biết: “Sau thời gian ngắn triển khai, đến nay 100% đảng viên trong chi bộ đã cài đặt, sử dụng thành thạo các thao tác trong ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Thông qua đó, đối với chi ủy, việc ứng dụng môi trường số hiệu quả đã tạo thêm một kênh để cung cấp thông tin, giao nhiệm vụ và theo dõi quá trình thực hiện. Đối với đảng viên, ứng dụng đã trở thành công cụ hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao”.

Trong công tác xây dựng Đảng, thông tin đóng vai trò then chốt và là nhân tố quyết định hiệu quả lãnh đạo. Để các nghị quyết, chỉ thị, nội dung sinh hoạt Đảng hay nhiệm vụ được phân công phát huy tối đa giá trị thực tiễn, việc truyền tải thông tin đòi hỏi phải đảm bảo tính kịp thời, trọn vẹn và đúng đối tượng. Từ nhận thức đó, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã Thăng Bình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số; triển khai việc chuyển sinh hoạt Đảng trực tuyến. Đồng thời, duy trì hiệu quả các mô hình “chi bộ số”, “đảng viên số”, hoàn thiện các hồ sơ đảng viên để hoàn thành số hóa hồ sơ đảng, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển.

Bài và ảnh: Trần Thị Phương