Chứng khoán chốt phiên 1/10: VN-Index mất mốc 1.750 điểm, VIC gây sức ép lớn

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 1/10 trong sắc đỏ khi áp lực bán tăng mạnh về cuối ngày. VN-Index giảm 19,32 điểm, tương đương 1,09%, xuống 1.749,30 điểm và lùi xuống dưới mốc 1.750 điểm. Đây cũng là phiên giảm thứ tư liên tiếp của chỉ số.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường phiên 1/10, trong đó VIC là cổ phiếu gây sức ép lớn lên VN-Index. Ảnh: VnEconomy.

Trong phiên, VN-Index có thời điểm giảm gần 30 điểm trước khi thu hẹp một phần mức giảm vào cuối ngày. Độ rộng trên HoSE nghiêng về phía bán với 110 mã tăng, 177 mã giảm và 76 mã đứng giá.

VN30-Index giảm 16,24 điểm, tương đương 0,85%, xuống 1.890,57 điểm. Rổ VN30 ghi nhận 8 mã tăng, 20 mã giảm và 2 mã đứng giá.

VIC lấy đi khoảng 12,5 điểm của VN-Index

VIC trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số trong phiên khi giảm 3,47%, xuống 220.000 đồng/cổ phiếu. Theo VnEconomy, riêng VIC đã lấy đi khoảng 12,5 điểm của VN-Index.

Áp lực bán cũng xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. STB giảm 5%, LPB giảm 4,55%, SSB giảm khoảng 2,7%, BID giảm 1,39%; GVR giảm 1,65%, VJC giảm 1,82%, VNM giảm 1,35%, GEX giảm 1,45% và VND giảm 1,08%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu lớn vẫn giữ được sắc xanh. MSN tăng 2,75%, HDB tăng 1,82%, TCB tăng 1,38%, SAB tăng 0,93%. PLX, NVL và HAG cũng nằm trong nhóm cổ phiếu giao dịch tích cực hơn mặt bằng chung của thị trường.

Đáng chú ý, PNJ tiếp tục giảm hết biên độ xuống 24.750 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm sàn thứ tư liên tiếp. Chốt phiên, lượng dư bán tại giá sàn lên tới khoảng 37,7 triệu cổ phiếu.

VN-Index giảm 19,32 điểm, đóng cửa tại 1.749,30 điểm trong phiên 1/10/2026. Ảnh: VnEconomy.

Thanh khoản vẫn ở mức thấp

Tổng khối lượng giao dịch trên HoSE đạt khoảng 638,45 triệu cổ phiếu, với giá trị khoảng 15.354 tỷ đồng. Riêng giá trị khớp lệnh chỉ quanh 11.300 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng trong bối cảnh chỉ số giảm mạnh.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,98 điểm, tương đương 1,10%, xuống 268,66 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index đi ngược xu hướng khi tăng 0,21 điểm, tương đương 0,17%, lên 126,52 điểm.

Giao dịch MSR đẩy mua ròng khối ngoại tăng đột biến

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là điểm đáng chú ý trong phiên khi tổng giá trị mua ròng trên ba sàn đạt khoảng 3.078 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chủ yếu đến từ giao dịch tại MSR trên UPCoM.

Riêng trên UPCoM, khối ngoại mua ròng khoảng 3.147 tỷ đồng, trong đó MSR được mua ròng khoảng 3.200 tỷ đồng, phần lớn qua phương thức thỏa thuận. Nếu loại giao dịch này, dòng vốn ngoại trên thị trường vẫn nghiêng về phía bán.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 63 tỷ đồng. SBT dẫn đầu chiều mua ròng với khoảng 160 tỷ đồng; VHM và HDB cùng được mua ròng khoảng 61 tỷ đồng, PLX và MSN trên 50 tỷ đồng. Ngược lại, TCB bị bán ròng khoảng 86 tỷ đồng, MSB gần 72 tỷ đồng, VNM khoảng 47 tỷ đồng, PNJ khoảng 41 tỷ đồng và STB hơn 36 tỷ đồng.

Phiên đầu tháng 10 cho thấy sức ép điều chỉnh vẫn tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền chưa có dấu hiệu gia tăng đáng kể. Việc VN-Index đóng cửa dưới 1.750 điểm đưa diễn biến cung - cầu quanh vùng này trở thành tâm điểm của những phiên tiếp theo.