Hà Nội đạt hơn 90% mục tiêu thu hút FDI cả năm

FDI vào Hà Nội tăng 5,88%, đạt hơn 4,06 tỷ USD sau 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Theo Sở Tài chính TP. Hà Nội, hoạt động của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn nhìn chung ổn định, nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng vốn và phát triển thị trường.

Tính riêng tháng Chín, thành phố thu hút khoảng 329,94 triệu USD vốn FDI, gấp 6,3 lần cùng kỳ năm ngoái và gần ba lần tháng 8/2026.

Lũy kế 9 tháng, vốn đăng ký cấp mới đạt 675,96 triệu USD, vốn đăng ký tăng thêm đạt 690,88 triệu USD, trong khi vốn thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt hơn 2,7 tỷ USD, tương đương khoảng 66,4% tổng vốn FDI.

Trong tháng 9, Hà Nội cấp mới 50 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 103,93 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm, thành phố có 500 dự án được cấp mới với tổng vốn gần 676 triệu USD. Tuy nhiên, phần lớn các dự án mới có quy mô vừa và nhỏ, tập trung vào thương mại và dịch vụ. Riêng hai dự án bất động sản trong tháng có tổng vốn 93,7 triệu USD, chiếm hơn 90% vốn đăng ký mới.

Hoạt động điều chỉnh tăng vốn cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong tháng, 16 lượt dự án tăng vốn với tổng số vốn bổ sung 198,38 triệu USD. Đáng chú ý, ba dự án công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thêm tổng cộng 188,49 triệu USD.

Xét theo lĩnh vực, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu về thu hút vốn trong 9 tháng với hơn 2,24 tỷ USD, chiếm khoảng 55% tổng vốn FDI. Tiếp theo là kinh doanh bất động sản với khoảng 394 triệu USD, thông tin và truyền thông 352 triệu USD, thương mại bán buôn và bán lẻ 247 triệu USD, công nghiệp chế biến, chế tạo 232 triệu USD.

Vốn FDI thực hiện trong tháng 9 ước đạt gần 46 triệu USD, gần gấp ba lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm đạt gần 1,36 tỷ USD, tăng 27,52% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 85% kế hoạch năm.

Với hơn 4,06 tỷ USD đã thu hút, Hà Nội còn khoảng 433 triệu USD để hoàn thành mục tiêu 4,5 tỷ USD trong năm 2026. Thành phố đang tiếp nhận, thẩm định sáu dự án FDI sử dụng đất với tổng vốn dự kiến tăng thêm khoảng 816,5 triệu USD.

Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục tập trung thu hút FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm R&D, công nghệ sinh học, năng lượng xanh và hạ tầng thông minh; đồng thời đẩy nhanh phát triển hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao.