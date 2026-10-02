Ngành chăn nuôi phục hồi, đàn heo tăng 12,5%

Giá sản phẩm chăn nuôi tương đối ổn định, trong đó giá heo hơi duy trì khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg, tạo điều kiện để người dân ổn định sản xuất, tái đàn. Đáng chú ý, đàn heo tăng mạnh. Tính đến ngày 1/9/2026, tổng đàn heo của thành phố đạt hơn 372.000 con, tăng 12,5%, tương ứng tăng 41.400 con so với cùng kỳ năm 2025. Trong 9 tháng, số heo xuất chuồng ước gần 405.000 con, tăng 9,7%; sản lượng thịt heo hơi đạt khoảng 30.000 tấn, tăng 12,5%.

Đàn bò tính tại thời điểm 1/9 đạt hơn 187.000 con, tăng 1,1%; sản lượng thịt bò hơi trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 10.600 tấn, tăng 2,8%. Ngược lại, đàn trâu tiếp tục giảm 3,5%, còn hơn 42.600 con.

Chăn nuôi gia cầm duy trì ổn định, tính tại thời điểm đầu tháng 9 đạt gần 7,5 triệu con, tăng 1,2%. Sản lượng thịt gia cầm hơi 9 tháng đạt khoảng 20.600 tấn, tăng 2,3%; sản lượng trứng gà đạt 117,9 triệu quả, tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Ngành chăn nuôi đang từng bước chuyển từ quy mô nhỏ lẻ sang bán công nghiệp, trang trại và liên kết với doanh nghiệp, đồng thời tăng cường lựa chọn con giống, chăm sóc, tiêm phòng và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học.