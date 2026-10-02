Giá vàng hôm nay 2/10 cập nhật mới nhất. Ảnh: THX/TTXVN phát

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Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay 2/10 được cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu:

Giá vàng trong nước

Chiều 1/10, giá vàng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 15h30 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới

Giá vàng tăng trong phiên chiều 1/10 tại châu Á, khi số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến đã làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng này.

Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.187,43 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10/2026, sau khi giảm hơn 6% trong tháng trước. Giá vàng của Mỹ giao tháng 12/2026 tăng 0,7% lên mức 4.217,50 USD/ounce.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 1,4% lên mức 61,23 USD/ounce, giá bạch kim tăng 1,2% lên 1.727,18 USD/ounce và giá palladium tăng 0,6% lên 1.210,75 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Dữ liệu công bố ngày 30/9 cho thấy lạm phát tại Mỹ trong tháng 8/2026 thấp hơn dự kiến, đồng thời áp lực giá cả của tháng trước đó cũng được điều chỉnh giảm xuống. Các dữ liệu này đã làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp trong tháng 10/2026. Thị trường hiện đang hướng sự chú ý đến báo cáo việc làm tháng 9/2026 của Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào ngày 2/10 để tìm kiếm thêm tín hiệu về chính sách.

Các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất tăng lãi suất là 36%, giảm so với mức 45% trước khi dữ liệu được công bố. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn nhận thấy có 89% khả năng cho một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 tới. Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng, loại tài sản không sinh lời.

Tuy nhiên, việc đồng USD nhích lên trong phiên này đã kìm hãm đà tăng của giá vàng. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến các kim loại được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ông Bart Melek, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng đầu tư TD Securities, cho rằng giá vàng sẽ khó phục hồi được toàn bộ mức giảm trong tháng 9/2026, nhưng có cơ sở để tin rằng giai đoạn điều chỉnh tồi tệ nhất hiện đã qua và giá kim loại quý này có triển vọng tăng cao hơn.

Về tình hình Trung Đông, Iran cho biết đã nhận được phản hồi từ phía Mỹ đối với đề xuất mới nhất của mình nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn đã đổ vỡ. Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bác bỏ đề xuất đó. Căng thẳng địa chính trị tiếp diễn có nguy cơ khiến giá dầu thô tăng, từ đó gây áp lực lên thị trường vàng.