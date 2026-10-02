Giá lúa gạo hôm nay 2.10.2026: Nguồn cung ổn định, giá khó bật mạnh

Sau nhịp tăng nhẹ của một số loại gạo nguyên liệu trước đó, thị trường bước sang ngày 2.10.2026 với trạng thái ổn định hơn.

Giao dịch chưa có dấu hiệu bứt lên rõ rệt, trong khi nguồn cung Thu Đông tăng dần giúp mặt bằng giá duy trì trong biên độ hẹp.

Hình minh họa.

Giá lúa tươi ngày 2.10.2026 dự báo đi ngang

Thị trường lúa tươi tiếp tục ổn định so với ngày trước đó. Hoạt động mua bán tại nhiều địa phương chưa sôi động, trong khi nguồn lúa Hè Thu giảm dần và lúa Thu Đông bắt đầu bổ sung thêm nguồn cung.

Đài Thơm 8 tiếp tục duy trì mức 6.100 - 6.200 đồng/kg. OM 18 và OM 5451 cùng ở mức 6.000 - 6.100 đồng/kg. IR 50404 dao động 5.900 - 6.000 đồng/kg, còn OM 34 ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Bảng giá lúa tươi dự báo ngày 2.10.2026:

Việc giá lúa giữ ổn định cho thấy cung - cầu hiện chưa nghiêng mạnh về bên mua hoặc bên bán. Nguồn cung mới từ vụ Thu Đông tăng dần, nhưng chưa tạo áp lực giảm giá đáng kể do lượng lúa Hè Thu trong dân đã giảm.

Giá gạo nguyên liệu giữ ổn định

Ở nhóm gạo nguyên liệu, giá được dự báo không thay đổi so với ngày 1.10.2026.

CL 555 tiếp tục ở mức 8.750 - 8.850 đồng/kg. IR 504 duy trì 8.700 - 8.800 đồng/kg. Hai mặt hàng này trước đó đã có nhịp tăng nhẹ nhưng hiện chưa xuất hiện thêm động lực để tiếp tục đi lên.

OM 5451 vẫn ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg, Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg và OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg.

OM 380 và Sóc thơm cùng giữ mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu ngày 2.10.2026:

Việc toàn bộ nhóm gạo nguyên liệu đi ngang cho thấy sức mua hiện chưa đủ mạnh để tạo một đợt điều chỉnh mới. Nhà máy và doanh nghiệp nhiều khả năng vẫn mua theo nhu cầu thực tế thay vì đẩy mạnh gom hàng.

Giá gạo bán lẻ và phụ phẩm ít biến động

Ở thị trường bán lẻ, các loại gạo phổ thông và gạo thơm tiếp tục giữ mặt bằng giá ổn định.

Gạo Nàng Nhen ở mức khoảng 28.000 đồng/kg, gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg và gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Nhóm phụ phẩm cũng chưa ghi nhận biến động đáng kể. Tấm thơm ở mức 8.900 - 9.000 đồng/kg, cám dao động 7.500 - 7.700 đồng/kg.

Dự báo giá lúa gạo ngày 2.10.2026

Với diễn biến hiện tại, khả năng giá lúa gạo tăng mạnh trong ngày 2.10.2026 là chưa cao.

Thị trường đang ở trạng thái tương đối cân bằng. Nguồn lúa Hè Thu giảm giúp hạn chế áp lực bán ra, trong khi lượng lúa Thu Đông bổ sung dần lại ngăn giá tăng quá nhanh.

Ở nhóm gạo nguyên liệu, CL 555 và IR 504 vẫn là hai mặt hàng cần theo dõi sau nhịp tăng trước đó. Tuy nhiên, khi giá hôm nay không thay đổi so với ngày trước, khả năng hai loại này tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn đang rõ hơn.

Sức mua của các nhà máy, tiến độ giao hàng của doanh nghiệp và lượng lúa Thu Đông đưa ra thị trường sẽ tiếp tục quyết định xu hướng trong những phiên tới.

Nếu đơn hàng cải thiện, một số loại gạo nguyên liệu có thể tăng nhẹ cục bộ. Ngược lại, nếu nguồn cung mới tăng nhanh trong khi giao dịch vẫn chậm, mặt bằng giá nhiều khả năng tiếp tục ổn định hoặc chịu áp lực điều chỉnh nhẹ.

Trong ngày 2.10.2026, kịch bản đáng chú ý nhất vẫn là giá lúa và gạo nguyên liệu giữ ổn định, biến động trong biên độ hẹp và chưa hình thành xu hướng tăng mới trên diện rộng.