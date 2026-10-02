Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 569/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

Chứng khoán Phố Wall bị phạt vì vi phạm chứng khoán (ảnh minh họa: GG).

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 42, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không công bố thông tin đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01B/2025/WSS/NQ-HĐQT ngày 14/1/2025 về việc thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng 10.000 cổ phần Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Cao Bằng cho CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục - là người có liên quan của người nội bộ Công ty.

Ngoài ra, Chứng khoán Phố Wal cũng không công bố thông tin đối với Nghị quyết HĐQT số 17B/2025/WSS/NQHĐQT ngày 8/8/2025 về việc thông qua hợp đồng giao dịch nhận chuyển nhượng 700.000 cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành từ CTCP Đầu tư Tài chính Công nghệ BVA là người có liên quan của người nội bộ Công ty.