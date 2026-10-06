UBND xã Đông Anh đã phối hợp với Công an xã và các lực lượng chức năng tổ chức ra quân xử lý, bóc gỡ biển quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn

Xắn tay làm sạch từng tuyến đường, con ngõ

Những tấm biển quảng cáo được treo trên cột điện, tường nhà, hàng rào; những mẩu giấy rao vặt dán chằng chịt trên các bức tường, trụ điện, công trình công cộng… tưởng như chỉ là những vi phạm nhỏ, nhưng khi xuất hiện dày đặc lại trở thành một trong những nguyên nhân khiến diện mạo đô thị trở nên nhếch nhác, thiếu đồng bộ.

Xác định việc giữ gìn mỹ quan đô thị không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yếu tố góp phần xây dựng nếp sống văn minh, UBND xã Đông Anh đã phối hợp với Công an xã và các lực lượng chức năng tổ chức ra quân xử lý, bóc gỡ biển quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn.

Điểm đáng ghi nhận trong đợt ra quân là tinh thần chủ động, quyết liệt và trực tiếp của lực lượng chức năng. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, nhắc nhở hay lập danh sách các vị trí vi phạm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng các lực lượng của địa phương trực tiếp xuống địa bàn, đi từng tuyến đường, ngõ phố, khu dân cư để kiểm tra, xử lý.

Đông Anh quyết liệt dẹp biển quảng cáo, rao vặt trái quy định

Tại những vị trí có biển quảng cáo lắp đặt không đúng quy định, lực lượng chức năng tiến hành hạ bỏ, tháo dỡ; đối với các tờ rao vặt, quảng cáo được dán trên tường, cột điện, các công trình công cộng, lực lượng ra quân trực tiếp bóc gỡ, vệ sinh lại khu vực.

Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và thực hiện thường xuyên. Bởi nếu chỉ bóc gỡ một lần mà không duy trì kiểm tra, xử lý thì tình trạng quảng cáo, rao vặt trái quy định rất dễ tái diễn.

Vì vậy, cùng với việc xử lý các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng xã Đông Anh chú trọng tuyên truyền, vận động để người dân, các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành. Mỗi chủ cơ sở, mỗi hộ gia đình được vận động không tự ý treo, dựng, dán biển quảng cáo tại những vị trí không được phép; đồng thời không tiếp tay cho hoạt động quảng cáo, rao vặt làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Từ xử lý vi phạm đến xây dựng nếp sống văn minh

Thực tế cho thấy, để xây dựng một diện mạo đô thị văn minh, sạch đẹp, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đường phố, thì ý thức của cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một tuyến đường được đầu tư khang trang sẽ khó giữ được vẻ đẹp nếu chỉ sau một thời gian ngắn lại xuất hiện hàng loạt biển quảng cáo, tờ rao vặt dán tùy tiện.

Cùng với việc xử lý các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng xã Đông Anh chú trọng tuyên truyền, vận động để người dân, các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành

Chính vì vậy, việc UBND xã Đông Anh và Công an xã huy động lực lượng ra quân xử lý vi phạm không chỉ nhằm làm sạch cảnh quan trước mắt, mà còn hướng tới tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành của người dân.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng kết hợp giữa xử lý và tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ những quy định về quảng cáo, rao vặt, từ đó tự giác tháo dỡ các biển, bảng không phù hợp và không tái diễn hành vi vi phạm. Cách làm này góp phần đưa việc giữ gìn mỹ quan đô thị trở thành trách nhiệm chung của chính quyền, lực lượng chức năng, các tổ dân phố, hộ kinh doanh và từng người dân.

Mục tiêu không chỉ là bóc gỡ một tấm biển, xóa một mẩu quảng cáo hay làm sạch một bức tường, mà quan trọng hơn là hình thành thói quen, ý thức và trách nhiệm cộng đồng trong giữ gìn cảnh quan

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng các lực lượng chức năng trực tiếp xuống đường, xắn tay bóc từng tờ quảng cáo, tháo từng biển hiệu, vệ sinh từng vị trí vi phạm cũng tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Khi chính quyền và lực lượng chức năng trực tiếp làm, người dân càng dễ thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc chung tay giữ gìn cảnh quan nơi mình sinh sống.

Đây cũng là một trong những cách làm cụ thể để phát huy phong trào toàn dân tham gia xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp. Từ mỗi con ngõ, tuyến đường được làm sạch, ý thức cộng đồng được nâng lên, diện mạo đô thị sẽ từng bước thay đổi theo hướng trật tự, kỷ cương, văn minh.

Tổ công tác bóc gỡ, xóa những quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị

Trong thời gian tới, UBND xã Đông Anh và Công an xã tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp quảng cáo, rao vặt trái quy định; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia.

Mục tiêu không chỉ là bóc gỡ một tấm biển, xóa một mẩu quảng cáo hay làm sạch một bức tường, mà quan trọng hơn là hình thành thói quen, ý thức và trách nhiệm cộng đồng trong giữ gìn cảnh quan. Khi mỗi người dân cùng chung tay, mỗi tuyến đường, con ngõ cùng được giữ gìn, diện mạo xã Đông Anh sẽ ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng không gian đô thị văn minh, đáng sống.