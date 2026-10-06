Phát huy truyền thống, tạo đột phá từ cơ sở

Dấu ấn từ những khâu đột phá

Mỗi kết quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đều gắn với quá trình kế thừa kinh nghiệm, đồng thời chủ động tháo gỡ những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Với Phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, dấu ấn đó thể hiện rõ qua những nội dung tham mưu về tổ chức, cán bộ, phát triển Đảng và xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở.

"Chủ động, tỉ mỉ, trách nhiệm"- Cán bộ, nhân viên Phòng Tổ chức tập trung cao độ xử lý công việc chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Ảnh: PV

Trong chặng đường ấy, cán bộ, nhân viên Phòng Tổ chức luôn trân trọng khi nhắc đến Đại tá Lê Đức Hậu, nguyên Trưởng phòng Tổ chức, Cục Chính trị, người vừa hoàn thành nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao và nhận quyết định nghỉ chờ hưu theo chế độ. Trong những năm công tác, Đại tá Lê Đức Hậu đã cùng cấp ủy, chỉ huy Phòng tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh nhiều nội dung quan trọng, nhất là các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng và lực lượng vũ trang Thủ đô.

Để củng cố, nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng vũ trang cơ sở Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các địa phương đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tư vệ và lực lượng dự bị động viên. Kết quả, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng Dân quân tự vệ đạt 22,09%, trong lực lượng Dự bị động viên đạt 12%. Đáng chú ý, công tác tạo nguồn, kết nạp Đảng đối với công dân ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ được quan tâm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chính trị của thanh niên Thủ đô ngay từ trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây cũng là một trong những nội dung thể hiện rõ vai trò tham mưu từ cơ sở của Phòng Tổ chức.

Năm 2026, yêu cầu sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đặt ra nhiều nhiệm vụ mới. Thực hiện Quyết định số 142 ngày 11-1-2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã giải thể 526 Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn để thành lập mới 126 Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Trong quá trình này, Phòng Tổ chức chủ động tham mưu thành lập 126 chi bộ quân sự tại 100% xã, phường.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: PV

Việc kiện toàn tổ chức đảng được triển khai gắn với công tác tổ chức lực lượng mới, bảo đảm ở đâu có tổ chức, có lực lượng thì ở đó có sự lãnh đạo của Đảng, không để gián đoạn.

Đổi mới tư duy, đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, Phòng Tổ chức tập trung đổi mới phương pháp tham mưu, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Phòng đã chủ trì tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đại hội, Phòng kịp thời tham mưu ban hành quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các nhiệm vụ trọng yếu; hướng dẫn các chi bộ kéo dài nhiệm kỳ từ 2025-2027 thành 2025-2030 theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Qua đó, bảo đảm hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng được duy trì thống nhất, phù hợp với yêu cầu tổ chức và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thực hiện Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2023 và những năm tiếp theo, Phòng Tổ chức tham mưu sáp nhập, tổ chức lại tổ chức đảng, bố trí đảng viên theo biên chế mới, đồng thời kiện toàn cấp ủy các cấp. Việc tổ chức lại được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm sự đồng bộ giữa tổ chức đảng với tổ chức chỉ huy.

Song song với kiện toàn tổ chức, Phòng chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư. Công tác Đảng, công tác chính trị được tham mưu triển khai gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Các chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô hỗ trợ nhân dân thu hoạch hoa màu trong mùa mưa bão. Ảnh: Hữu Thu

Thượng tá Kiều Bá Dũng, Trưởng phòng Tổ chức chia sẻ “Nền tảng vững chắc mà thế hệ đi trước, cùng cấp ủy, chỉ huy Phòng dày công vun đắp, là tài sản vô cùng quý báu, là động lực để mỗi cán bộ, nhân viên tiếp tục phấn đấu và cống hiến trong thời gian tới”. Phát huy truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành qua 96 năm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, 80 năm của lực lượng vũ trang Thủ đô Anh hùng, mỗi cán bộ, nhân viên Phòng Tổ chức xác định đổi mới mạnh mẽ tác phong công tác, thực hiện tốt phương châm: “Chủ động tham mưu, giữ vững nguyên tắc, sâu sát cơ sở, đề cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

Bộ đội, dân quân tự vệ Thủ đô tham gia phòng, chống lụt bão, góp phần lan tỏa hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hữu Thu

Thời gian tới, Phòng Tổ chức tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; kịp thời kiện toàn cấp ủy các cấp, nắm chắc tình hình tư tưởng, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm nghiệp vụ công tác đảng viên.

Phòng tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, tuyển quân, ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đây cũng là những nội dung gắn trực tiếp với yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ những trang hồ sơ, những cuộc họp tham mưu đến từng nhiệm vụ ở cơ sở, công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai với yêu cầu ngày càng cao về tính chính xác, chặt chẽ và kịp thời. Đó cũng là cách những cán bộ làm công tác tổ chức hôm nay tiếp nối truyền thống, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Một số thành tích tiêu biểu (2024-2026) •Danh hiệu thi đua: “Đơn vị Quyết thắng” 2 năm liên tục (2024, 2025); “Đơn vị Vững mạnh toàn diện ‘Mẫu mực, tiêu biểu’” năm 2024. •Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Thành tích xuất sắc công tác năm 2023-2024; thành tích xuất sắc trong sắp xếp đơn vị hành chính, chính quyền địa phương 2 cấp (2026). •Bằng khen của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội: Thành tích xuất sắc công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2024, 2025; thành tích xuất sắc phục vụ Đại hội XIV của Đảng; triển khai Luật Dân quân tự vệ (2026); kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. •Bằng khen của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024; chỉ đạo, thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024, 2025; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.