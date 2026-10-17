Theo chân bộ đội biên phòng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Ka lên đường tuần tra, bảo vệ cột mốc giới chủ quyền.

Dọc tuyến biên cương có 16 đồn biên phòng, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu quốc tế, 1 lối mở... Tại các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) ngày đêm canh giữ, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thầm lặng trên những cung đường

Những ngày này, đường lên biên giới thênh thang, tràn ngập sắc xanh nhưng cũng không ít khó khăn. Đôi khi hành trình phải tạm dừng vì cây đổ, chướng ngại vật trên đường do mưa bão. Những vạt rừng bạt ngàn ôm trọn các cung đường uốn lượn qua những ngọn đồi. Không khí buổi sớm vùng biên giới se lạnh. Tiếng chim hót vang vọng giữa không gian bao la.

Tại các đồn biên phòng, những người lính quân hàm xanh vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ bình yên và bảo đảm an ninh khu vực biên giới.

Trung tá Nguyễn Văn Soái, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắc Ka, BĐBP thành phố cho biết: Đồn Biên phòng Đắc Ka được giao quản lý, phụ trách đoạn biên giới đường sông dài 10,469km, với 6 cặp mốc phụ từ 60/24 (1, 2) đến 60/29 (1, 2); đường tuần tra biên giới dài hơn 10,2km. Địa hình khu vực biên giới do đồn phụ trách chủ yếu là rừng rậm, khe sâu, thời tiết phức tạp. Cánh trái tiếp giáp Đồn Biên phòng Bù Gia Mập, cánh phải tiếp giáp Đồn Biên phòng Đắc Nô.

“Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm triển khai nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, nhất là vào các dịp cao điểm lễ, Tết, ngày kỷ niệm của đất nước. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; nắm chắc địa bàn, phạm vi quản lý, hiểu rõ từng cột mốc giới... Đồng thời thực hiện tốt vai trò tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố phát huy vai trò chủ trì, nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” - Trung tá Nguyễn Văn Soái cho biết thêm.

Giữa màu xanh bạt ngàn, yên bình của núi rừng, nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ cột mốc, đường biên giới luôn được mỗi cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh đặt lên hàng đầu, theo tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Không chỉ ở khu vực các đồn biên phòng, cuộc sống của cư dân vùng biên viễn cũng diễn ra bình lặng, hiền hòa. Trên những con đường thôn, ấp đan xen với đường tuần tra biên giới, các khu dân cư nằm giữa những vườn cây ăn trái. Tiếng cười đùa trong trẻo của trẻ nhỏ trên đường đến trường gợi lên vẻ đẹp bình dị của miền biên cương.

Dọc tuyến biên giới, nhịp sống ấy được nuôi dưỡng bởi sự giao thoa văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số cùng sinh sống.

Tại 8 xã biên giới Đồng Nai, khoảng 145 ngàn người dân sinh sống, trong đó gần 28% là đồng bào các dân tộc thiểu số. Bát nước trà xanh bên bếp lửa bập bùng, những câu chuyện về mùa thu hoạch điều, mùa làm rẫy, cạo mủ cao su của bà con không chỉ thể hiện tình nghĩa xóm giềng bền chặt mà còn cho thấy sức sống bền bỉ trên dải đất tiền tiêu của Tổ quốc.

Ông Phạm Hữu Phụ, Tổ trưởng Tổ dân cư số 10, thôn Đoàn Kết, xã Thiện Hưng bộc bạch: “Nơi ở của chúng tôi được Nhà nước cấp, được quân đội hỗ trợ. Những người lính quân hàm xanh thường xuyên tuyên truyền, giúp bà con biết cách làm ăn, làm giàu; phòng trừ cái ác, không nghe theo kẻ xấu xúi giục, cùng đoàn kết trở thành những “lá chắn bền vững”, cùng BĐBP và lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc miền biên cương”.

Thực tế tại xã Thiện Hưng và các khu vực thuộc 8 xã biên giới cho thấy, cấp ủy, chính quyền và người dân đều ý thức rõ trách nhiệm bảo vệ từng tấc đất, dòng suối, con sông quê hương. Đó không chỉ là tài sản quý giá được thiên nhiên ban tặng, được người dân chắt chiu, gìn giữ qua nhiều thế hệ mà còn là một phần máu thịt của Tổ quốc. Vì vậy, người dân luôn đoàn kết, gắn bó với lực lượng chức năng để bảo vệ vững chắc vùng phên giậu thiêng liêng này.

Vững chãi trên tuyến đầu

Điểm tựa cho cuộc sống thanh bình nơi biên giới chính là những bước chân tuần tra không mỏi của các chiến sĩ biên phòng. Dù ngày nghỉ hay dịp lễ, hành trình bảo vệ từng mốc giới chủ quyền, từng mét đất thiêng liêng của Tổ quốc vẫn không ngơi nghỉ. Không chỉ tại Đồn Biên phòng Đắc Ka, cán bộ, chiến sĩ ở cả 16 đồn biên phòng, các cửa khẩu, lối mở luôn bám địa bàn, góp phần giữ bình yên tuyến biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Bô huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: ĐVCC

Theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Bô trong một chuyến tuần tra tại khu vực do đồn quản lý, bảo vệ, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm của người lính nơi tuyến đầu. Trung tá Đào Đức Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắc Bô cho hay: Đồn quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 12,481km; cánh phải tiếp giáp Đồn Biên phòng Bu Cháp, BĐBP tỉnh Lâm Đồng; cánh trái tiếp giáp Đồn Biên phòng Đắc Nô. Đồn đang quản lý 18 mốc phụ, trong đó có 6 mốc phụ đôi và 2 mốc phụ ba. Khu vực biên giới do đồn phụ trách thuộc xã Bù Gia Mập. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, trực tiếp là Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP Đồng Nai kể từ khi sáp nhập (ngày 1-7-2025) đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Bô luôn đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuyến biên giới Đồng Nai giữ vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Sự bình yên của dải đất biên viễn hôm nay được vun đắp từ tinh thần kiên cường của những người lính quân hàm xanh, lực lượng chức năng, mô hình Mỗi người dân là một cột mốc sống và các mô hình thiết thực, hiệu quả mà BĐBP thành phố đang duy trì. Sự đồng lòng giữa nhân dân địa phương và lực lượng chức năng tạo nên “lá chắn thép” tự nhiên, góp phần giữ vững ổn định vùng phên giậu của Tổ quốc.

Theo chân đơn vị đến thăm một số cột mốc chủ quyền, chúng tôi càng cảm nhận rõ những nỗ lực của người lính quân hàm xanh nơi biên viễn. Cột mốc chủ quyền đứng uy nghi giữa màu xanh núi rừng, nổi bật với lớp sơn đỏ tươi và dòng chữ khẳng định chủ quyền. Khi người lính nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch bụi trên mặt cột mốc, ánh mắt ánh lên niềm tự hào, chúng tôi hiểu rằng biên giới không ở đâu xa mà hiện hữu trong trái tim mỗi người con đất Việt.

Người lính biên phòng hôm nay không chỉ cầm súng bảo vệ biên cương, các anh còn là những “thầy giáo mang quân hàm xanh”, “bác sĩ mang quân hàm xanh”, “người cha nuôi” của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc mồ côi nơi biên viễn. Các anh đồng hành cùng bà con trong những mô hình phát triển kinh tế, hướng dẫn cách làm ăn, làm giàu, đồng thời vận động, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ đến tận rẫy hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng trọt, thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi, đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người dân cài đặt mã quét phòng, chống tội phạm... đã trở thành nét đẹp quen thuộc trong đời sống người dân nơi đây.

Chiều buông trên dải biên thùy, nắng hoàng hôn dát vàng những đỉnh đồi. Rời nơi đây khi đèn đường bắt đầu thắp sáng, trong chúng tôi vẫn đọng lạ i niềm tin: Bình yên nơi biên cương được gìn giữ bằng trách nhiệm, tình yêu và trái tim của con người.