Tìm thấy thêm 33 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sau 3 ngày

Theo báo cáo của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 17/10, các lực lượng tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Với việc nỗ lực tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM phát hiện thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo.

Trong 3 ngày từ 15 đến 17/10, các lực lượng quy tập thêm được 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 650m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Sau khi tiến hành Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tìm được tại Công viên Lê Thị Riêng ngày 14/10, từ ngày 15 đến nay, các lực lượng quy tập thêm được 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên này, trong đó 11 hài cốt có di vật kèm theo.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/10, các lực lượng phát hiện, quy tập được 764 hài cốt liệt sĩ, trong đó 318 bộ có di vật tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 14/10 vừa qua, 731 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, đã được tổ chức được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng giai đoạn 2 đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Chiến dịch 500 ngày đêm tại Công viên Lê Thị Riêng thực hiện qua 2 đợt. Đợt 1 từ 23/6-14/10, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2 triển khai từ 15/10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.