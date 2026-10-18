[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng phu nhân dạo Phố đi bộ Hồ Gươm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Phu nhân và các đại biểu tại chiếc "Đồng hồ hoa Thụy Sĩ" khổng lồ bên hồ Hoàn Kiếm - món quà ý nghĩa của Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sĩ) dành tặng Thủ đô Hà Nội nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội (năm 2010).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Phu nhân đi dạo tại Phố đi bộ Hồ Gươm (Thủ đô Hà Nội).

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin dùng điện thoại để ghi lại các khoảnh khắc ấn tượng bên Hồ Gươm.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Phu nhân nhận món quà là bức tranh ký họa chân dung tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin bày tỏ sự thích thú với sản phẩm tò he của những nghệ nhân làng Xuân La - nét văn hóa dân gian Việt Nam độc đáo trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin nhận món quà là tò he từ các nghệ nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin nhận món quà là tò he hình quốc kỳ từ các nghệ nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Phu nhân nghe giới thiệu về Tháp Hòa Phong.

Sự xuất hiện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Phu nhân đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Phu nhân và các đại biểu tại chiếc đồng hồ Thụy Sĩ khổng lồ bên cạnh Hồ Gươm.