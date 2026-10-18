Chợ ở Thanh Hoá nằm giữa rặng phi lao xanh mát, bán đủ món ngon dân dã

Chợ họp mỗi tháng vài lần, vào các ngày 5, 10, 15, 20, 25 và 30 âm lịch. Riêng các phiên sát Tết hoặc vào những buổi sáng sớm, không khí ở chợ càng thêm tấp nập, đông vui.

Chợ Hoàng vẫn giữ nguyên nét bình dị, nhộn nhịp của một vùng quê đang từng ngày đổi mới

Không gian chợ xanh mát nhờ được che chắn bởi những rặng phi lao

Giống như nhiều khu chợ quê khác ở vùng đồng bằng chiêm trũng, chợ Hoàng cũng bày bán đa dạng các sản phẩm phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, từ rau củ quả tươi, thực phẩm khô, hải sản tươi/khô vùng biển Nga Sơn cho đến quần áo, nông cụ cầm tay cùng các loại vật nuôi như gà, mèo, vịt, chó.

Không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, phiên chợ Hoàng còn lưu giữ đậm nét hình ảnh cuộc sống bình dị của vùng nông thôn, là nơi bà con giao lưu gặp gỡ và giữ gìn nếp sống cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, chợ cũng trở thành địa chỉ ăn uống quen thuộc của bà con bản địa lẫn người dân từ các vùng lân cận vì bày bán nhiều món ngon dân dã, giá phải chăng.

Chợ bày bán đa dạng các mặt hàng truyền thống...

...cho đến hải sản tự đánh bắt hay nông sản "cây nhà lá vườn"

Chị Mai Loan (SN 1992, người địa phương) cho biết, dù nhà gần khu vực chợ huyện Nga Sơn nhưng thỉnh thoảng chị vẫn lái xe, di chuyển khoảng 2km tới chợ Hoàng vào ngày họp phiên.

Chị nhận xét bầu không khí ở chợ luôn đông đúc, nhộn nhịp. Các mặt hàng trong chợ phong phú, giá cả hợp lý. Đặc biệt các loại hải sản ở đây đa dạng lựa chọn và tươi ngon.

“Mình cầm 100.000 đồng vẫn mua được lượng thực phẩm cho một bữa ăn gia đình 4 người mà đảm bảo ngon và đầy đủ dinh dưỡng”, chị Loan nói.

Nhiều thức quà quê được bày bán ở chợ Hoàng

Theo cảm nhận của chị, chợ Hoàng còn được xem như địa điểm thưởng thức ẩm thực truyền thống, “ăn thả ga không cần nhìn giá” vì bày bán nhiều thức quà vặt dân dã, đậm chất quê.

Trong đó, chị ấn tượng và thường trải nghiệm nhiều nhất là hai món bánh xèo và bánh rán.

“Những món bánh đơn giản, không chế biến cầu kỳ nhưng thực sự gây thương nhớ bởi hương vị bình dị, khó tìm thấy ở các thành phố lớn.

Giá thành các món ăn được phục vụ trong chợ cũng khá rẻ, từ món ăn nhẹ, ăn chơi cho đến món no lâu”, chị chia sẻ thêm.

Món bánh xèo trắng ngần, mềm ngậy mà chị Loan thường thưởng thức khi ghé phiên chợ này

Hiện nay, chợ Hoàng không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân trong khu vực mà còn trở thành điểm đến mới mẻ, thu hút du khách.

Theo gợi ý của bà con địa phương, du khách muốn trải nghiệm khu chợ quê này cần chú ý kiểm tra lịch họp chợ cụ thể trước khi ghé thăm.

Nếu đến chợ, du khách nên đi từ sáng sớm để cảm nhận rõ không khí chợ. Đây cũng là thời điểm đông đảo người dân từ khắp các thôn xóm đổ về, mang theo các mặt hàng “cây nhà lá vườn”, vật nuôi, hàng hóa…

Nga Sơn nổi tiếng với làng nghề chiếu cói nên sản phẩm này được bày bán phổ biến ở các khu chợ quê trên địa bàn

Quãng đường di chuyển tới khu vực chợ Hoàng cũng khá thuận tiện, đường trải bê tông, rộng, dễ đi. Các phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô có thể tiếp cận tận nơi.

Khu vực xã Nga Thắng (sau sáp nhập) cách trung tâm thành phố Thanh Hóa cũ khoảng 30km về phía Bắc.

Vì thế, nếu có dịp đặt chân tới vùng đất này và trải nghiệm chợ Hoàng, du khách có thể kết hợp khám phá một số địa điểm du lịch trên địa bàn như: đền thờ Mai An Tiêm, chùa Hàn Sơn, Khu di tích Chiến khu Ba Đình… và đừng quên thưởng thức các món ăn, đặc sản bản địa hấp dẫn như: gỏi nhệch Nga Sơn, dê núi ủ trấu, moi (còn gọi là con ruốc)…

Ảnh: Mai Loan